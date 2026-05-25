OM : Milan, Juventus, Real Sociedad… les potentiels adversaires se précisent en Ligue Europa

Les contours de la prochaine édition de la Ligue Europa commencent à se dessiner pour l’OM. Après la fin des grands championnats européens et des principales finales nationales, plusieurs clubs qualifiés pour la C3 sont désormais connus, avec quelques affiches prestigieuses en perspective pour les Marseillais.

En vacances depuis leur succès face à Rennes au Vélodrome lors de la dernière journée de Ligue 1, les joueurs de l’Olympique de Marseille savent désormais un peu mieux à quoi pourrait ressembler leur campagne européenne 2026-2027. Si le tableau n’est pas encore complet, plusieurs formations qualifiées pour la prochaine Ligue Europa sont déjà connues.

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Du lourd attendu pour l’OM en Ligue Europa

Douze équipes ont officiellement validé leur présence en phase de ligue de la C3. Côté français, l’OM sera accompagné de Rennes. En Espagne, la Real Sociedad et le Celta Vigo ont décroché leur billet européen. Le club basque s’est notamment offert la Coupe du Roi face à l’Atlético de Madrid d’Antoine Griezmann.

L’Angleterre verra également deux équipes inattendues participer à la compétition : Bournemouth, sixième de Premier League, et Sunderland, propriété de Kyril Louis-Dreyfus, qui a terminé septième. En Allemagne, Hoffenheim et le Bayer Leverkusen seront au rendez-vous.

Mais c’est surtout l’Italie qui attire l’attention. L’AC Milan d’Adrien Rabiot et la Juventus Turin ont terminé hors des places qualificatives pour la Ligue des champions et disputeront donc la Ligue Europa la saison prochaine. Deux affiches potentielles particulièrement attractives pour les supporters marseillais.

Une liste encore incomplète avant le tirage

En dehors du Top 5 européen, l’AZ Alkmaar a obtenu sa qualification grâce à son sacre en Coupe des Pays-Bas. Plus surprenant encore, le SCU Torreense, pensionnaire de deuxième division portugaise, participera également à la compétition après sa victoire en finale de coupe nationale contre le Sporting Portugal (2-1).

Une dernière équipe rejoindra cette liste mercredi, à l’issue de la finale de Ligue Conférence entre Crystal Palace et le Rayo Vallecano. Le vainqueur sera automatiquement reversé en Ligue Europa.

Pour l’instant, la composition définitive des 36 clubs engagés reste inconnue. Elle sera officiellement arrêtée le 27 août prochain, après les barrages retour. Ce n’est qu’à ce moment-là que le positionnement de l’OM dans les chapeaux UEFA sera confirmé. Grâce à son indice européen, le club marseillais pourrait intégrer le chapeau 1 ou le chapeau 2.

Comme en Ligue des champions, la formule de la compétition conservera une phase de ligue à huit rencontres, programmée entre septembre 2026 et janvier 2027. Les huit premiers accéderont directement aux huitièmes de finale, tandis que les équipes classées entre la 9e et la 24e place passeront par un barrage.