OM : Milan Leccese convoqué avec les U17 pour les éliminatoires de l’Euro 2025

Le jeune milieu de terrain de l’OM, âgé de 16 ans, a été retenu par Lionel Rouxel pour participer au 2e tour des qualifications à l’Euro 2025. Trois matchs cruciaux attendent les Bleuets en mars.

Milan Leccese continue son ascension. Le jeune milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, âgé de 16 ans, a été convoqué par Lionel Rouxel pour disputer le 2e tour des éliminatoires de l’Euro U17 2025.

Déjà apparu avec les U19 Nationaux de l’OM, Leccese s’est imposé comme un cadre chez les jeunes Bleus. Depuis sa première sélection avec les U16 contre la Lituanie en amical la saison dernière, le staff tricolore ne cesse de lui renouveler sa confiance. Cette fois encore, il fait partie des 20 joueurs retenus par Rouxel pour tenter de décrocher une place en phase finale.

A lire aussi : OM : Après les blessures de Murillo et Hojbjerg, enfin une bonne nouvelle pour De Zerbi !

Trois matchs décisifs en vue

La France affrontera la Finlande, le Danemark et la Grèce lors de ce mini-tournoi qualificatif organisé à Dax et Saint-Paul-lès-Dax (Landes). Premier rendez-vous le mercredi 19 mars contre la Finlande, avant d’enchaîner face au Danemark le samedi 22 et la Grèce le mardi 25. En cas de première place, les Bleuets valideront leur billet pour l’Euro 2025, prévu du 19 mai au 1er juin en Albanie.

Avant cela, Milan Leccese rejoindra Clairefontaine dès ce mercredi matin pour débuter la préparation. Le départ pour le sud-ouest est prévu dimanche.

A lire aussi : OM : La clause dans le contrat de Longoria confirmée !