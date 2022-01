OM : Milik, c’est inquiétant ?

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à ramener mieux qu’un point face au LOSC lors de la 21e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Arek Milik, titulaire dimanche soir.

L’Olympique de Marseille s’est fait peur en concédant l’ouverture du score face au LOSC qui a parfaitement joué le coup en première mi-temps. L’OM s’est fait prendre en transition par la vitesse de Renato Sanchez et Jonathan David. Les lillois ont marqué sur corner, et ont eu trois occasions franches. Puis, André a été expulsé à la demi-heure de jeu suite à deux cartons jaunes. La seconde période a été une attaque défense, Lille n’a plus existé offensivement et l’OM s’est procurer énormément d’occasion avec toujours le même manque d’efficacité. Il a fallu attendre le magnifique but de Cengiz Under d’une superbe frappe enroulé du droit dans le petit filet de Grbic. Gerson, Guendouzi ou encore Milik ont eu l’occasion de marquer le but de la victoire, mais la charnière Fonte / Botman a été solide tout comme le portier lillois. Arek Milik a encore été décevant, il affiche un manque de confiance. Peu servi par ces partenaires, il rate aussi une énorme occasion juste avant l’égalisation d’Under.

La note d’Arek Milik : 3.5/10

Son appréciation FCM

Milik, c’est inquiétant ?

Le cas Milik pose question. L’attaquant est maladroit que c’est lui qui doit terminer les actions et faire du bien à ce terrible manque d’efficacité. Le joueur prêté par le Napoli manque cruellement de confiance en Ligue 1 et ne fait pas les bons gestes. Il n’est pas le seul responsable, car le jeu collectif autour de lui a bien du mal à le mettre dans les bonnes conditions. Il peu et mal servi…

Les notes des médias

L’Equipe 3/10 Il a fait passer un petit frisson dans le stade à la 74e minute, sur une reprise juste au-dessus : c’était le premier ballon dangereux qu’il touchait dans la surface lilloise, et il est sorti à peine dix minutes plus tard. Les matches se suivent et se ressemblent pour le Polonais, qui erre à la pointe de l’attaque comme une greffe qui ne prend pas : si l’animation autour de lui reste à améliorer, les torts sont partagés. Maxifoot 3/10 Une prestation décevante pour l’avant-centre marseillais. Peu trouvé par ses coéquipiers, le Polonais n’a pas assez pesé dans la surface lilloise. FootMercato 3/10 Sous les yeux de Cédric Bakambu, l’ancien buteur du Napoli n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. On l’a vu souvent décrocher ou dézoner, mais le Polonais a été globalement peu en vue contre les Dogues. Hormis une tête en cloche sans danger pour Grbic (26e), ou encore un étrange extérieur pied gauche fuyant le cadre (74e), il n’a pas su se distinguer ni donc faire la différence dans ce match. Remplacé par Harit (84e). 90Min 4/10 Que de maladresses. Milik n’a pas pu se cacher derrière le manque de ballons. Ce soir, même dos au but, il en a eu. L’artificier polonais a perdu beaucoup de ballons. De notre point de vue, très peu de ses appels auraient pu être servis.

