OM LOSC (1-1) – Gourvennec : « On était au-dessus de l’OM »

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul ce dimanche face au LOSC au stade Vélodrome (1-1) . Pour l’entraîneur du club lillois Jocelyn Gourvennec, son équipe était supérieure à l’OM lorsqu’elle évoluait à 11 contre 11.

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à s’imposer face à Lille en jouant presque une heure à 10 contre 11 après l’expulsion de du brésilien André. Interrogé en conférence de presse d’après match, l’entraîneur du LOSC Jocelyn Gourvennec a estimé que son équipe était supérieure à l’OM lorsqu’elle n’était pas en infériorité numérique.

C’était difficile de faire mieux à dix contre cette équipe de l’OM qui a une grosse base technique (Gourvennec)

Gourvennec : « À 10 contre 11, c’était difficile d’obtenir plus contre cet OM qui a une grosse base technique. (…) À 11 vs 11, ça aurait pû être différent. » #OMLOSC pic.twitter.com/eifHBa81nY — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 16, 2022

« On avait le contrôle du match à onze contre onze. Mais on n'a pas réussi à marquer le 2e but, surtout à cause des arrêts de Lopez. À onze contre onze, on était au-dessus. L'expulsion est extrêmement sévère. Ça change la donne. Les joueurs ont fait un gros match tactique, on a posé beaucoup de problèmes à l'OM. On a fermé l'axe, on les a orientés sur les côtés et après, ils ont mis beaucoup de ballons dans l'axe, là où on est forts. Ça reste une soirée positive malgré le scénario totalement contre nous. (…) C'était difficile de faire mieux à dix contre cette équipe de l'OM qui a une grosse base technique, qui joue très sûr, mais qui n'a jamais réussi à nous mettre hors de position ou à accélérer le jeu. Par contre, ils jouent très sûr. Ils ont beaucoup de joueurs à l'intérieur qui sont bons techniquement. Il fallait bien gérer Payet et Ünder, on l'a plutôt bien fait, même si Ünder a marqué un joli but. » Jocelyn Gourvennec – Source Conférence de presse (17/01/2022)