Concurrents OM / PSG : Les chiffres complètement délirants du contrat de Mbappé (le plus gros contrat jamais signé !)

Décidément, rien n’arrête le PSG sur le plan financier, même pas le… fair play financier. Les détails du contrat de l’attaquant du club francilien Mbappé ont été révélés et ils sont complètement délirants…

En restant au PSG, Kylian Mbappé avait surtout fait un choix sportif nous disait-on. Alors qu’il avait donné son accord au Real, l’attaquant international français a finalement changé d’avis au dernier moment et on comprend mieux pourquoi… Le contrat pharaonique offert par les dirigeants qataris au champions du monde a été révélé par le journal Le Parisien. Il s’agit tout simplement du plus contrat jamais signé par un sportif. Les chiffres sont surréalistes…

Kylian MBappé toucherait désormais 6 millions d’euros brut par mois ! Soit 2,7 millions d’euros net après impôts. Il a également perçu une prime à la signature de 180 millions d’euros brut, payable en trois fois. Mbappé percevra ensuite des primes de fidélité, de 70M€ (déjà perçue), de 80M€ en septembre 2023, et de 90M€ en 2024.

Conclusion le joueur percevra 630 M€ brut soit 230 M€ net d’impôts s’il va au bout de son contrat jusqu’en 2025…

El nuevo contrato de Kylian Mbappé es el más importante de la historia del deporte. Si cumple los tres años de contrato (son 2 + 1), el delantero cobrará 630 millones de € brutos. Superará los 555 de Messi en 2017 tras su renovación con el Barça. Gráfico de @le_Parisien_PSG. pic.twitter.com/ZdbeeDUagO — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) October 23, 2022