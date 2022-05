Dans une soirée de gala au Vélodrome ce mardi soir, Mohamed Henni a chambré les joueurs de l’Olympique de Marseille ! L’influenceur redoutait notamment de voir Dimitri Payet.

Belle ambiance ce mardi soir au Vélodrome où les joueurs étaient invité à une soirée de gala. Mohamed Henni était notamment invité et a pu échanger avec les joueurs. Alors qu’il est parfois virulent à l’égard de ces derniers dans ses fameux débriefs sur YouTube ou en stories sur Instagram et Snapchat, l’influenceur a bien rigolé avec William Saliba et Pape Gueye !

J’ai peur de voir Payet mais Saliba va me défendre c’est bon ! — Henni

Seul bémol, le créateur de vidéos semble avoir peur de voir Dimitri Payet ! Connu pour ses talents au poste de numéro 10 mais aussi de chambreur dans le vestiaire, l’international français se serait fait un plaisir de taquiner Mohamed Henni !

« Il faut que tu arrêtes de tirer en dehors de la surface ! C’est vrai que t’en as marqué ! Ca arrive? L’Europe est prevenue? On dit rien, c’est bon on a compris ! Saliba, la légende ! Grosse saison ! J’ai peur de voir Payet mais Saliba va me défendre c’est bon. T’as rien laissé passer cette saison ! Incroyable, plus fort que Ramos et c’est le seul capable de stopper le conflit en Ukraine. Il stoppe tout les gars ! C’est un bon Saliba, force ! » Mohamed Henni – Source : Instagram

Luis Henrique je vais lui demander s’il est vraiment brésilien — Henni

« Il y a Luis Henrique, le faux brésilien ! J’ai envie de lui rentrer dedans ! Je crois que je vais aller le voir, je vais lui demander s’il est vraiment brésilien ! Il y a Gerson aussi ! La légende, il est frais Gerson ! Il s’est sappé pour le Ballon D’Or ! Je vais aller voir Henrique mais il m’a repéré je crois ! Je suis foutu… Je sais pas s’il a vu ma vidéo où j’appelais l’ambassade… Là je suis pas amabassadé, je suis embarrassé ! Sauve qui peut » Mohamed Henni – Source : Instagram