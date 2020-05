OM : Molina révèle sur quoi travaille vraiment Eyraud en ce moment !

Dans un live sur YouTube où il répond aux questions de ses viewers, Romain Molina a fait une révélation sur ce que fait Jacques-Henri Eyraud en ce moment… Selon le journaliste, il travaillerait sur des plans de communication pour « tailler » Jean-Michel Aulas !

Ces dernières semaines sont compliqués pour l’Olympique de Marseille et notamment sur le plan sportif. Avec le départ d’Andoni Zubizarreta, la confiance entre Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas semble très fragilisée.

Le club est en ruine, il n’y a rien qui va… Et si on faisait des trucs sur JMA?

Selon le journaliste Romain Molina qui était en live sur sa chaîne YouTube, Eyraud ne travaille pas pour sauver le club sportivement… Il serait plus intéressé par le fait de monter des plans de communication afin de « tailler » Jean-Michel Aulas !

A LIRE AUSSI : Édito : La méthode Eyraud à l’OM ? Morte et enterrée…

« Il y a un gros problème dans le foot aujourd’hui. Les clubs, on y fait tout sauf du foot ! Le sportif est devenu secondaire. C’est un vrai problème quand même. A l’OM, le foot c’est secondaire. Petite anecdote, Jacques-Henri Eyraud et ses équipes travaillent actuellement sur… Le coach? Le directeur sportif? Les joueurs? Sur des plans pour tailler Jean-Michel Aulas ! Le club est en ruine, il n’y a rien qui va… Et si on faisait des trucs sur JMA? »

Romain Molina – Source : Live YouTube

POUR VOIR LE LIVE DE ROMAIN MOLINA EN INTEGRALITE