OM : « Mon instinct m’a dit de feinter… »

Auteur du but qui a permis aux olympiens de virer en tête une bonne partie de la rencontre, le latéral international espoirs français Quentin Merlin a évoqué sa magnifique réalisation devant la presse.

Même si son but n’a pas suffi aux siens pour s’imposer ce samedi contre le LOSC (1-1), il a eu le mérite de surprendre tant par sa justesse technique que par son sang-froid, digne d’un vrai numéro 9.

« Je rate mon contrôle… »

L’ancien nantais a donc décrypté en détail, aux micros des journalistes présents en zone mixte, l’ensemble de l’action qui l’a mené à inscrire son premier but sous les couleurs phocéennes : « Le latéral droit part sur Adri'(Rabiot), je vois que j’ai un espace pour aller finir, j’étais tout seul, j’appelle Adri’, il me voit. Dans ma tête je voulais frapper en une mais je vois que j’ai le temps, je rate un peu mon contrôle, je vois le lillois qui arrive vite et qui se jette et mon instinct me dit de feinter. Après, je vois Lucas (Chevalier) un peu hésitant et le premier poteau où il y a un peu d’espace et je le mets ici. »

