OM : « Il peut compter sur moi pour tout ! »

Luis Henrique qui enchaîne les performances intéressantes depuis le début de la saison continue de gagner en confiance sous les ordres de Roberto De Zerbi. Après le match nul face à Lille (1-1), l’ailier brésilien a de nouveau livré une prestation convaincante dans son nouveau rôle hybride et s’est exprimé sur ce dernier.

Une nouvelle fois aligné dans un poste hybride de piston lors du match nul contre les dogues hier (1-1), l’ancien joueur de Botafogo s’est donc livré sur ce nouveau rôle aux journalistes présents en zone mixte.

« On est content, ça marche ! »

Le brésilien, qui s’exprime désormais dans un très bon français, nous a donc détaillé son ressenti par rapport à ce nouveau rôle : « Le coach a parlé avec moi, il m’a demandé si il pouvait me mettre là et je lui ai dit oui, qu’il pouvait compter sur moi pour tout et on est tous content, ça marche (…) C’est plus difficile pour moi de défendre mais physiquement je suis très bien. »

Le jeune joueur de 23 ans a égalément profité de cette zone mixte pour encenser son coéquipier, le gardien Géronimo Rulli encore auteur d’une performance XXL : « On a beaucoup confiance en lui, on est content pour lui. C’est lui qui nous fait toujours la bonne défense ! ».

