OM : Monaco a du mal à digérer ! L’arbitrage critiqué…

La victoire de l’Olympique de Marseille face à l’AS Monaco (1-0), dimanche soir au Vélodrome, en clôture de la 16e journée de Ligue 1, continue de faire couler beaucoup d’encre. Si les Marseillais ont rempli leur mission comptable en restant dans la course aux premières places, la rencontre est surtout marquée par une polémique d’arbitrage qui alimente une vive contestation du côté monégasque.

Dans un match à fort enjeu, l’OM s’est imposé grâce à un but de Mason Greenwood, décisif une nouvelle fois. Le club phocéen peut également remercier Geronimo Rulli, auteur de plusieurs arrêts déterminants et élu homme du match. Sportivement, Marseille a su faire preuve d’efficacité, mais la soirée a basculé dans la controverse avec plusieurs décisions arbitrales discutées, toutes défavorables à Monaco.

A lire : Mercato OM : Longoria annonce un recrutement uniquement interne ?

Au cœur de la colère asémiste, un premier but refusé à Lamine Camara à la 51e minute. L’international sénégalais pensait ouvrir le score d’une superbe demi-volée, avant que l’arbitre François Letexier n’annule la réalisation pour une position de hors-jeu de Folarin Balogun, jugé actif sur l’action. Quelques minutes plus tard, un second but monégasque, cette fois inscrit par Balogun, est également refusé pour hors-jeu. Deux décisions qui ont fait monter la tension, aussi bien sur le terrain que sur les réseaux sociaux.

Monaco critique la décision sur le but refusé poru hors jeu de Camara. Balogun est hors jeu au début de l’action, quel est votre avis ? #OMASM pic.twitter.com/Q7NbZD87uK — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 15, 2025

Monaco entre frustration et incompréhension

Après la rencontre, Sébastien Pocognoli n’a pas souhaité charger l’arbitrage, préférant recentrer le débat sur le jeu. « Je vais parler du jeu. Chaque semaine, on parle des décisions arbitrales qui forcément aujourd’hui encore sont contre nous, mais je n’ai jamais pris la peine de parler de ces décisions, car on jouait des matchs moyens. Donc, je ne trouvais pas l’opportunité de défendre mon équipe par rapport à ça, je ne le ferai pas non plus aujourd’hui », a déclaré l’entraîneur belge au micro de Ligue 1+.

Pocognoli ne veut pas parler d’arbitrage, Camara oui !

En revanche, le ton est bien différent du côté de la communication officielle du club. Sur son site, l’AS Monaco évoque clairement un sentiment d’injustice : « le but de Camara refusé injustement. La température monte encore d’un cran lorsque Lamine Camara croit enfin débloquer le tableau d’affichage, mais son but sur une superbe demi-volée est refusé pour un hors-jeu très discutable (51e) ! »

Le principal intéressé, Lamine Camara, a également fait part de son incompréhension. « On a regardé les images du but refusé dans le vestiaire et même nous, jusqu’à présent, on ne comprend pas. On n’y peut rien, ce sont les arbitres qui décident », a-t-il confié, traduisant le malaise ressenti dans le vestiaire monégasque.

Cette polémique arbitrale dépasse désormais le simple cadre du match. Sur le Rocher comme ailleurs en France, l’attention se porte désormais sur la prise de position attendue de la direction technique de l’arbitrage, qui pourrait apporter des éclaircissements sur les décisions de François Letexier. Une communication très attendue, alors que la tension autour de l’arbitrage en Ligue 1 ne cesse de grandir.