OM – Monaco : Le nouveau coup de gueule de Villas-Boas contre la presse !

Les relations entre André Villas-Boas et la presse sont bien moins idylliques cette saison qu’elles ne l’étaient l’année dernière. Encore une fois, un petit échange musclé a eu lieu en conférence de presse !

L’entraîneur portugais de l’OM reproche à nos collègues de La Provence une Une et un article sur ses mauvais résultats en Ligue des Champions. Il avait déjà soulevé le problème mercredi à Manchester, il y est revenu ce soir…

Tu sais que La Provence a fait une Une pathétique, une attaque personnelle contre moi…

« Tu travailles toujours pour La Provence ? Tu sais que La Provence a fait une Une pathétique, une attaque personnelle contre moi… Je ne l’avais pas très bien pris. Le journaliste qui a fait cet article n’est pas là. S’il faut sortir des stats dans les ligues, il y en a aussi beaucoup qui sont bonnes. Mais quand tu choisis des stats dans une autre compétition pour faire mal et parler avec des clubs qui ne sont pas concernés, ça fait beaucoup de mal. Alors ma motivation ce n’est pas La Provence, qui est un journal avec une importance sociale, culturelle et sportive sur la région de Marseille et sur l’OM. Mais c’est abusé. (…) Quand vous sortez des stats de la Ligue des Champions et que vous parlez du Zenit… Qu’est-ce que vous connaissez du Zenit ? C’est pathétique ! Fais une comparaison entre les stats de l’entraîneur et celles du club, de cette façon, tu peux mesurer l’histoire du club avec celle de l’entraîneur dans le club. Et en plus vous avez oublié trois victoires ! » André Villas-Boas – Source : RMC Sport