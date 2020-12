Mercato : Villas-Boas annonce une « année zéro » pour l’OM en 2021/2022 !

Interrogé ce vendredi sur sa prolongation et sur ce qui pourrait le faire rester à l’OM, André Villas-Boas estime ne pas encore savoir. Il a même précisé que la saison prochaine serait importante car elle correspondra à un nouveau départ pour le club…

L’OM 2021/2022 se fera-t-il avec André Villas-Boas ? Le principal intéressé affirme ne pas savoir. Le coach olympien a précisé que de nombreux changements sont à attendre la saison prochaine, surtout autour de l’effectif. De nombreux joueurs sont en fin de contrat (Thauvin, Amavi, Germain, Mitroglou, Khaoui, Nagatomo…) et le club doit vendre pour faire rentrer de l’argent. Le mercato estival 2021 sera donc agité et le technicien portugais estime même que l’année prochaine sera un nouveau départ…

#VillasBoas : « Le club est dans une mauvaise situation financière, il y a beaucoup de changements à faire » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 11, 2020

L’année prochaine sera l’année zéro pour l’OM — Villas-Boas





« Le club est dans une très mauvaise situation financière, mais si on est capable de laisser le club qualifié une 2e fois de suite en C1, avec un trophée dans les mains et rêver de faire quelque chose à partir de mars, c’est ce qu’on parle entre nous. (…) Ma prolongation ? On va voir. On attend plus ou moins, en février on verra plus où on en est au classement. L’année prochaine sera l’année zéro. Cela peut être une année importante pour le club. On travaille pour le futur avec Pablo (Longoria). On a déjà bien travaillé et on doit travailler encore plus. Qu’est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (11/12/2020)