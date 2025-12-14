OM – Monaco : Les Pronos de Nico !

L’OM reste sur un seul point pris lors des deux dernières journées de Ligue 1 face au TFC et au LOSC. Pour ce match de la 16e journée, l’OM reçoit Monaco ce dimanche soir ! Je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 16e journée de Ligue 1, l’OM affronte le 8e de Ligue 1, Monaco. L’ASM devra faire sans plusieurs éléments symboliques. En effet, Paul Pogba est forfait pour cette rencontre car il est blessé au mollet gauche. L’international français est donc absent du groupe de Sébastien Pocognoli. Tout comme l’ancienne pépite du FC Barcelone, Ansu Fati !

De son côté, Roberto De Zerbi doit toujours faire sans Medina, Traoré, Gouiri forfaits… Par contre Murillo est bien là !

3 absents côté OM !

Mon prono pour OM – MONACO : But de Greenwood et l'OM gagne pour une cote de 3.00 !

Pour ce OM – Monaco, je pars sur un but de Greenwood et l'OM s'impose pour une cote de 3.00. L'OM doit se relancer après le match nul 2-2 concédé face au TFC et la défaite face au LOSC.

