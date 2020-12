OM – Monaco : « Thauvin, excellent, 45 minutes, irritant, les 45 suivantes… »

L’Olympique de Marseille s’est imposé deux buts à un hier soir au Vélodrome face à Monaco. Florian Thauvin a été décisif sur les deux réalisations marseillaises, mais aussi sur le but monégasque…

Très en jambe lors de cette rencontre, Florian Thauvin a été décisif dès le début du match face à l’AS Monaco. Buteur et passeur décisif, il a tout de même été jugé « irritant » par Mourad Aerts, rédacteur des notes pour Football Club de Marseille.

À LIRE AUSSI : Les NOTES FCM D’OM-AS Monaco

La Note de F. Thauvin : 5,5/10

L’appréciation de FCM

Excellent, 45 minutes, irritant, les 45 suivantes…

Il est l’auteur d’un début de match canon avec un but et une passe décisive au bout de 13 minutes de jeu et deux gestes parfaitement maîtrisés. Son premier acte est très bon avec du dynamisme et de l’intelligence dans son placement. Le second est plus difficile. Pas seulement parce qu’il rate une énorme occasion de 3-0 à la 58′ ou qu’il concède un penalty à la 77′ mais aussi parce qu’il a eu tendance à être beaucoup moins spontané et plus individualiste au retour des vestiaires. Un match contrasté donc. Remplacé à la 87′ par Luis Henrique.