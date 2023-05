OM : Montanier justifie ses choix contre Lens (qui ont agacé les supporters marseillais)

A l’issue de la rencontre, Montanier a justifié ses nombreux changements : « Sur le onze de départ, sept avaient démarré à Montpellier où on a gagné et ce n’est jamais simple de gagner là-bas, a-t-il rappelé. « Je ne m’appuie pas sur une équipe mais sur un groupe. La force du groupe est ce collectif et la possibilité de garder notre style, notre niveau de jeu quels que soient les joueurs qui démarrent. L’équipe n’a eu qu’une demi-heure, 45 minutes pour travailler hier (lundi) mais je sentais les joueurs qui allaient démarrer très concentrés et déterminés, je n’étais pas du tout inquiet et la première demi-heure l’a montré. »