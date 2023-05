Concurrents OM : « Le PSG était cocu depuis longtemps déjà », déplore Riolo !

Lionel Messi s’est démarqué cette semaine en allant en Arabie Saoudite sans l’autorisation du PSG. Le club l’a donc sanctionné mais cela ne plaît pas forcément à Daniel Riolo.

Cette semaine, Lionel Messi a pris l’avion pour rejoindre l’Arabie Saoudite, sans que le PSG ne l’y autorise. Le club a donc pris des mesures et l’a sanctionné avec une suspension de deux semaines. Pour Daniel Riolo, cette décision est incompréhensible. Il attend surtout les mêmes choses pour les autres joueurs.

« Tout est ridicule dans l’affaire Messi, a balancé le journaliste de RMC sur son compte Twitter. De sa venue à son départ tt a été mal fait et au moment du divorce évident on prend sanction. Pourtant le PSG était cocu depuis longtemps déjà … on attend donc la même force pour Neymar et les autres qui ne respectent rien depuis x temps »

Pas de prolongation pour Lionel Messi qui vit ses derniers instants au PSG

Après cette sanction, l’idée d’une prolongation de Lionel Messi au PSG semble bien lointaine comme l’explique L’Equipe. « Ce mardi, et c’est plutôt rare ces derniers temps, tous les décideurs semblent aller dans la même direction sur le cas Lionel Messi. L’année en option présente dans son contrat ne sera donc pas levée, annonce le quotidien sportif. Après sa sanction de deux semaines qui lui fera manquer le déplacement à Troyes dimanche et la réception d’Ajaccio la semaine suivante, il restera trois matches dans l’histoire du champion du monde 2022 avec Paris. »