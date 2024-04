OM: Moumbagna revient sur son but face à Benfica et évoque les critiques à son encontre

L’Olympique de Marseille se déplacera à Toulouse ce dimanche pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Interrogé en conférence de presse cette après-midi , Faris Moumbagna est revenu sur son but contre Benfica (1-0, 4-2 t.a.b.) et a évoqué les critiques à son encontre.

« C’était spécial et vraiment fou de voir tout le stade se lever, je sais ce que je vaux »

« C’était spécial et vraiment fou de voir tout le stade se lever, a confié Moumbagna. On a tout donné durant tout le match. Lorsqu’une équipe est soudée, cela peut que donner des résultats comme ça », a-t-il ajouté avant de revenir sur les critiques à son encontre: « À mon arrivée et jusqu’à présent, je suis critiqué. Je sais ce que je vaux. Je suis à la disposition du coach dès qu’il a besoin de moi. »

