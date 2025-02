OM : Murillo confirme !

L’OM s’est imposé 5-1 face à St Étienne lors de la 22e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Amir Murillo après cette démonstration des hommes de Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille s’est imposé 5-1 face à St Étienne en démontrant une nette supériorité. Dominant largement la rencontre, les Marseillais ont affiché une possession élevée où ils ont contrôlé le ballon 71 % du temps tout en tirant au but à pas moins de 28 reprises. Après 1 magnifique but de Gouiri (27e), ce n’est qu’en seconde période que l’équipe a réellement déroulé. En 10mn chrono, les olympiens ont trouvé le chemin des filets à 3 reprises avec Greenwood (50e), Murillo (58e) et Gouiri (60e). Rabiot ajoutera un 5ème but d’une jolie tête sur une remise de l’entrant Amar Dedić (77e). Peu après, lors d’un contre rapide, l’ASSE réduira l’écart grâce à Lucas Stassin (79e).

La note d’Amir Murillo : 7.5/10

Son appréciation

Amir Murillo a brillé lors de cette victoire 5-1 face à l’ASSE. Il s’est illustré en déclenchant une frappe qui a heurté la transversale à la 57e minute. Profitant d’un dégagement en panique de Gautier Larsonneur, il a rapidement repris de près le ballon, le gardien stéphanois ayant repoussé un tir de Quentin Merlin à la 58e minute. Sur le plan défensif, le Panaméen, aligné dans une défense à trois, n’a pas eu grand-chose à faire, mais a fait preuve de sa rigueur habituelle sur les rares situations à gérer. Son évolution est clairement positive et la recrue Luiz Felipe va avoir du mal à le sortir du onze…

Les notes des médias