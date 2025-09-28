OM : Murillo, retour gagnant !

L’OM s’est imposé au bout du suspens 2-1 face au RC Strasbourg en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Amir Murillo lors de cette rencontre disputée en Alsace.
L’OM a souffert mais s’est imposé à la Meinau en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Après une première période dominée sans concrétiser, les Phocéens ont été punis dès la reprise par Ouattara, opportuniste après un centre d’Emegha (1-0, 49e). Déstabilisés, les hommes de De Zerbi ont frôlé le 2-0 avant que leur gardien Rulli et leur défense ne les maintiennent dans le match. L’entrée d’Aubameyang a changé la donne : le Gabonais a d’abord manqué une occasion avant de reprendre victorieusement un ballon repoussé par Penders (1-1, 78e). Strasbourg a alors eu deux grosses opportunités par Panichelli mais n’a pas trouvé la mire.
L’OM retourne le match
Dans un final haletant, l’OM a forcé la décision sur une action confuse. À la 90’+1, Pavard a centré, Vaz a vu sa tête déviée sur la transversale, et Murillo a suivi pour envoyer une frappe enroulée du gauche au fond (1-2). Le défenseur inscrit ainsi son premier but sous les couleurs olympiennes et offre trois points précieux à son équipe. Ce succès permet aux Marseillais d’enchaîner après leur victoire contre le PSG et d’afficher un réalisme nouveau. Strasbourg, de son côté, pourra regretter son manque d’efficacité et son incapacité à concrétiser ses temps forts. Avec cette quatrième victoire en championnat, l’OM prend provisoirement la tête de la Ligue 1.
A lire aussi : Ligue des champions : la presse espagnole salue la prestation de l’OM !
La note de Amir Murillo – 7/10
Et surtout bon we !!!
pic.twitter.com/gaHtYSmHJ2
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 27, 2025
Son appréciation
De retour comme titulaire, Murillo a retrouvé son rôle hybride sur le flanc droit, souvent très haut sur le terrain. Actif d’entrée, il a cherché à servir Gouiri (9e, 54e) et a multiplié les centres, sans toujours trouver preneur. Défensivement, il a souffert face à la vivacité de Moreira, écopant d’un avertissement logique (26e), et n’a pas toujours rassuré dans ses duels. Mais sa générosité a fini par payer : opportuniste, le Panaméen a inscrit le but décisif de la victoire d’un tir du gauche (90e+1). Un match contrasté, avec des difficultés derrière mais une récompense offensive majeure qui a fait basculer la rencontre.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|7/10
|
De retour dans le onze de départ, il a retrouvé son couloir droit et son rôle hybride, qui l’a vu se retrouver régulièrement très haut sur le terrain. Il a été actif et a donné quelques bons ballons (9e, 54e) à chaque fois pour Gouiri. Ses efforts ont été récompensés avec le but de la victoire au bout du match et de son pied gauche (90e+1).
|Note de La Provence
|6.5/10
|
Le Panaméen a été mis à mal par la vivacité de Moreira, à l’image de l’avertissement reçu pour une faute sur le feu follet strasbourgeois (26), mais il s’est battu jusqu’au bout. Il aurait pu être passeur décisif pour Gouiri (54) et s’est vengé sur la fin en inscrivant, du gauche, le but de la victoire (90+1).
|Note de Maxifoot
|6.5/10
|Préféré à Pavard, remplaçant, pour cette partie, le piston droit de l’Olympique de Marseille a livré un match en deux temps. Sur le plan défensif, l’international panaméen a éprouvé des difficultés face à Moreira, qui a été dangereux sur deux centres, en première période avant de se reprendre. Plus tranchant dans ses projections après la pause, il a donné un ballon de but à Gouiri, qui n’a pas cadré sa tentative. Puis surtout, dans les derniers instants, le Phocéen a donné la victoire aux siens d’une frappe placée après une première parade de Penders face à Vaz.
|Note de FootMercato
|6.5/10
|Aligné dans la défense à quatre, le Panaméen a été remuant en début de partie et a offert un bon premier centre pour Gouiri, qui n’a rien donné (8e). Il a d’ailleurs tenté de centrer à cinq reprises, sans être décisif. Il a été plus en vue défensivement, où il a remporté 5/9 duels, mais a eu beaucoup de mal à contenir Moreira et Emegha, ce qui lui a valu un carton jaune. Et alors qu’il avait un peu disparu, il a délivré l’OM d’une frappe enroulée pour offrir la victoire.