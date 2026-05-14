OM – Nabil Djellit : “ça ne sent pas bon !”

Sur le plateau de L’Équipe du Soir, Nabil Djellit a livré une analyse particulièrement pessimiste concernant la situation actuelle de l’Olympique de Marseille et les difficultés qui pourraient émerger lors du prochain mercato estival. Le journaliste estime que la réalité économique et humaine du club risque de compliquer fortement les plans de la direction marseillaise dans les semaines à venir.
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« Là, on voit les joueurs comme ça et on croit que voilà ‘toi tu joues, toi tu vas là, toi tu reviens’ mais il y a des états d’âme, des égos, des gens qui ne vont pas vouloir partir et des salaires à payer. Il y a des trucs qui vont apparaître à l’intersaison parce qu’il y a des choses qu’on ne connaît pas. Il y a des agents qui vont venir taper à la porte pour réclamer leurs commissions. Je n’en sais rien, mais c’est très compliqué. En plus, les joueurs sont de moins en moins bankables. Leur comportement n’est pas bon et ça, les clubs le voient. Pour moi, ça ne sent pas bon. »