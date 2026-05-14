OM – Nabil Djellit : “ça ne sent pas bon !”

Sur le plateau de L’Équipe du Soir, Nabil Djellit a livré une analyse particulièrement pessimiste concernant la situation actuelle de l’Olympique de Marseille et les difficultés qui pourraient émerger lors du prochain mercato estival. Le journaliste estime que la réalité économique et humaine du club risque de compliquer fortement les plans de la direction marseillaise dans les semaines à venir.

A lire aussi : Ex OM : Franck Ribéry réagit aux révélations du documentaire sur Affaire de Knysna et répond à Raymond Domenech