OM : Nabil Djellit met Marseille et Monaco dans le même panier !

Après les résultats de la 33e journée de Ligue 1, le journaliste Nabil Djellit a livré une analyse tranchée de la situation de l’OM. Entre constat d’échec et domination du PSG, ses propos soulignent les limites marseillaises cette saison.

Une analyse sévère pour l’OM

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Le PSG est logiquement Champion de France. Sans forcer. Seul Lens a maintenu un semblant de suspense. Faillite pour l’OM et Monaco, incapables de faire douter le PSG, même un minimum. Cinquième titre consécutif. Bravo 👏 #PSGSB29 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 10, 2026



Au lendemain de la 33e journée de Ligue 1, Olympique de Marseille se retrouve au cœur des débats. Le journaliste Nabil Djellit a livré une réaction sans détour sur les performances olympiennes et le scénario global du championnat. “L’OM s’en sort bien. Je trouve le penalty sévère. Le PSG est logiquement Champion de France. Sans forcer. Seul Lens a maintenu un semblant de suspense. Faillite pour l’OM et Monaco, incapables de faire douter le PSG, même un minimum. Cinquième titre consécutif. Bravo !”

Dans cette déclaration, Nabil Djellit insiste à la fois sur un fait de match jugé favorable à l’OM, mais surtout sur une lecture plus globale de la saison. Le club marseillais, comme Monaco, est pointé du doigt pour son incapacité à rivaliser avec le leader.

Le PSG au-dessus, Marseille en retrait

Au-delà du cas marseillais, le journaliste met en avant la domination du Paris Saint-Germain, décrit comme intouchable tout au long de la saison. Selon lui, seul Lens a été en mesure d’apporter un minimum de concurrence dans la course au titre.

Pour l’Olympique de Marseille, ce constat renvoie à une saison marquée par un manque de régularité et d’impact dans les moments clés. Malgré des ambitions affichées, le club n’a pas réussi à s’installer durablement comme un prétendant crédible face au PSG.

Ces propos illustrent une tendance largement observée cette saison en Ligue 1 : un écart significatif entre Paris et ses poursuivants. Pour l’OM, l’analyse de Nabil Djellit met en lumière un enjeu majeur à court terme : combler ce retard structurel pour redevenir compétitif dans la lutte pour le titre.