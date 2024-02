OM : Nabil Djellit prévient les Marseillais avant le match vs MHSC !

L’Olympique de Marseille a changé de coach mais doit encore tout prouver en Ligue 1. Avec un match de retard, il ne reste que 2 points qui séparent les Marseillais des Lyonnais. Nabil Djellit prévient les hommes de Gasset !

Jean-Louis Gasset a réussi sa première au Vélodrome face au Shakhtar avec une belle victoire sur le score de 3-1. Ce match va permettre au nouvel entraîneur marseillais de lancer son aventure à l’OM de la meilleure des manières. Seulement, en plus de l’Europa League, les Olympiens doivent remonter au classement après une série catastrophique et une année 2024 vierge en victoire.

Ce dimanche face à Montpellier à domicile, il faudra prendre des points. Sur son compte Twitter en cette fin de semaine et début de 23e journée de Ligue 1, Nabil Djellit prévient les Marseillais : les Lyonnais ne sont plus si loin ! En effet, seuls 2 points séparent les deux clubs au classement… La belle remontada des Rhodaniens avec Pierre Sage contraste avec la triste série des joueurs marseillais sous Gennaro Gattuso.

Lyon se rapproche de l’OM. #FCMOL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 23, 2024

« Et si le meilleur olympique était finalement l’OL en fin de saison ? On en reparle… », écrivait déjà le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe lors de la dernière journée avant le match des Marseillais à Brest. A l’heure où nous écrivons ces lignes, seuls 2 points séparent l’OM et de Lyon. A noter que les Marseillais ont un match de retard, il se fera face au MHSC ce dimanche soir.

Et si le meilleur olympique était finalement l’OL en fin de saison ? On en reparle… #OLOGCN — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 16, 2024

Gasset compte sur Pape Gueye

#Gasset sur #Gueye: « J’ai dit à la direction si vous me demandez de remplir une mission, j’aimerais avoir tous les éléments à ma disposition. Pape Gueye est disponible et dans le groupe pour dimanche. » #OMMHSC #OM #TeamOM #liveFCM pic.twitter.com/My1bBUVwSb — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 24, 2024

Présent en conférence de presse ce samedi avant la réception de Montpellier, Jean-Louis Gasset a mis au point la situation de Pape Gueye. Le technicien français compte bel et bien sur son joueur. « J’ai dit à la direction que si vous me demandez de remplir une mission, j’aimerais avoir tous les éléments à ma disposition. Pape Gueye est un très bon joueur. Il est disponible et dans le groupe pour dimanche », a affirmé l’entraîneur marseillais.

À noter que l’international sénégalais est apparu à seulement trois reprises cette saison sous le maillot olympien en raison de sa suspension de 4 mois. Le milieu de terrain a ensuite été mis au placard par son club cet hiver, pour forcer son départ.