OM : Nabil Djellit s’interroge sur Longoria…

L’Olympique de Marseille traverse une crise profonde avec l’enchaînement de départs institutionnels. Après Roberto De Zerbi, c’est maintenant Medhi Benatia qui quitte ses fonctions à l’OM dans un contexte délicat de résultats et d’incertitudes. Le journaliste Nabil Djellit a réagi vivement sur les réseaux sociaux, pointant du doigt la responsabilité de la direction marseillaise.

Tensions au sommet de la direction de l’OM

L’Olympique de Marseille vit une phase de turbulences institutionnelles en cette saison 2025-2026 de Ligue 1. Après l’éviction de l’entraîneur Roberto De Zerbi, le club a vu Medhi Benatia, alors directeur du football, annoncer son départ effective via un post Instagram, décision qui avait été prise quelques jours plus tôt selon les comptes rendus factuels des événements.

Cette succession de départs fragilise la gouvernance actuelle de l’OM, plaçant le président Pablo Longoria en position centrale de l’attention médiatique et sportive. La situation du club, confronté à des résultats décevants en coupe d’Europe et en championnat, alimente les critiques autour des choix stratégiques de la direction.

Pour Nabil Djellit, Longoria est en première ligne !

Sur son compte X, le journaliste Nabil Djellit a publié un message très direct à propos de cette situation institutionnelle, déclarant : « De Zerbi est parti. Benatia aussi. Longoria l’architecte en chef de la débandade est désormais en première ligne. McCourt doit se poser les bonnes questions… »

Et de rajouter concernant Benatia : “Benatia a fait ce qu’il a pu avec ses qualités et parfois sa radicalité. Il s’en va en pleine crise de résultats et en cours de saison de l’OM. Être Zorro et vouloir tout changer à l’OM, c’est l’œuvre d’une vie. Ou alors il faut avancer masqué (tout sauf lui)…”

Benatia a fait ce qu’il a pu avec ses qualités et parfois sa radicalité. Il s’en va en pleine crise de résultats et en cours de saison de l’#OM. Être Zorro et vouloir tout changer à l’OM, c’est l’œuvre d’une vie. Ou alors il faut avancer masqué (tout sauf lui)… pic.twitter.com/pXQmt6O6W0 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 15, 2026

Cette déclaration fait référence à l’accumulation de départs à l’OM et à l’exposition grandissante de Pablo Longoria, qui, en tant que président du club, est désormais au cœur des débats sur le projet et l’avenir institutionnel du club.

Dans ce contexte, l’OM cherche à stabiliser sa saison, tant sur le plan sportif que dans la gestion de ses responsabilités dirigeantes. Aucune prise de décision officielle sur d’éventuels autres changements à la tête du club n’a encore été annoncée…