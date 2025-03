OM : Nadir, la belle promesse !

Pas de miracle mais pas d’humiliation… L’OM s’est incliné 3 – 1 face au PSG au Parc des Princes dimanche. Voici la note et l’appréciation de Bilal Nadir lors de cette rencontre de la 26e journée de Ligue 1.

Alors que Roberto De Zerbi a du faire sans Murillo et Hojbjerg (blessés) ni Bennacer (malade) et qu’il a décidé de laisser Greenwood sur le banc, Luis Enrique a lui laissé Marquinhos au repos. Le Paris Saint-Germain a confirmé sa domination en battant l’Olympique de Marseille (3-1) au Parc des Princes, dimanche 16 mars, lors du 109ᵉ « classique » de l’histoire. Après leur exploit à Liverpool, les Parisiens ont poursuivi leur belle série, consolidant leur première place avec 68 points et laissant l’OM à 19 unités.

Dès la 17ᵉ minute, Ousmane Dembélé ouvre le score, bien servi par Fabian Ruiz. Avant la pause (42ᵉ), c’est Nuno Mendes qui double la mise, encore grâce à Ruiz. Adrien Rabiot, pour son retour à Paris, offre un ballon à Amine Gouiri (51ᵉ) pour réduire l’écart, mais un csc de Pol Lirola (76ᵉ) scelle le match.

La note de Bilal Nadir : 5/10

Son appréciation

Nadir s’est montré appliqué dans les quelques actions qu’il a eues à jouer, réalisant notamment une belle interception avant d’obtenir un coup franc intéressant (26e). Sérieux dans son placement, il a cédé sa place à Mason Greenwood. L’international marocain progresse à chaque sortie, il affiche de la maturité et prend ses responsabilités. Il doit par contre progresser sur la précision de ses frappe et lâcher le ballon plus rapidement. Une belle promesse…

