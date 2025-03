PSG – OM (3-1) – Riolo : « Il faut arrêter de nous vendre ce classico ! « 

La défaite de l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain a divisé les avis dans l’émission L’After Foot de RMC Sport. Daniel Riolo et Florent Gautreau ont exprimé leurs points de vue sur la performance des Marseillais.

La défaite de l’Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain (3-1) ce dimanche soir lors du dernier Classique a suscité des réactions contrastées dans l’émission L’After Foot sur RMC Sport. Deux experts, Daniel Riolo et Florent Gautreau, ont partagé leurs analyses sur la performance des Marseillais.

Daniel Riolo : « L’écart est trop grand entre les deux équipes »

Pour Daniel Riolo, même si l’OM a montré de belles choses sur le terrain, l’écart avec le PSG demeure trop important. « On a vu des choses très intéressantes côté OM, mais il faut absolument se remettre debout dès la semaine prochaine pour les Marseillais. Par contre, il faut arrêter de nous vendre le Classique, l’écart est trop grand entre les deux équipes », a déclaré Riolo. Une analyse qui met en lumière la distance qui sépare encore les deux géants du football français, malgré les efforts de l’OM.

Florent Gautreau : « Ne pas minimiser la prestation de l’OM »

De son côté, Florent Gautreau a voulu apporter une nuance à l’analyse de Riolo. Pour lui, même dans la défaite, l’OM n’a pas démérité. « Il ne faut pas minimiser ce qu’a fait l’OM. Autant à l’aller c’était une honte, mais ce soir il manquait du monde et pourtant, ça ressemblait à quelque chose », a estimé Gautreau. Il a notamment salué la performance des Marseillais pendant les 15 premières minutes de la rencontre, où l’OM a réussi à tenir tête au PSG. « Pendant 15 minutes, ils ont regardé Paris dans les yeux, et c’est déjà énorme », a ajouté l’expert.

A lire aussi : ❌ PSG – OM (3-1) : pas de miracle… Rabiot taulier, lirola CSC… DEBRIEF COMPLET

Si la défaite reste amère pour l’OM, les réactions de Daniel Riolo et Florent Gautreau montrent que les Marseillais peut rebondir pour conserver leur seconde place au classement de Ligue 1 jusqu’au bout. Bien que l’écart entre l’OM et le PSG soit encore significatif, il existe des raisons d’être optimiste pour l’avenir. L’équipe a montré des signes encourageants, et avec des joueurs clés de retour, l’OM pourra sans doute rivaliser davantage avec le haut du tableau.

La route est encore longue, mais les supporters marseillais peuvent espérer que cette défaite soit un point de départ vers une meilleure dynamique.

🗣️ @DanielRiolo : « On a vu des choses très intéressantes côté OM. Il faut absolument se remettre debout dès la semaine prochaine pour les Marseillais. Par contre il faut arrêter de nous vendre le Classique, l’écart est trop grand entre les deux équipes. » pic.twitter.com/Z1FVJ9TcXf — After Foot RMC (@AfterRMC) March 16, 2025

A lire aussi : PSG – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !