OM – Nantes (1-3) : Marseille se rate complètement…

L’Olympique de Marseille s’incline aujourd’hui à domicile trois buts à un face à Nantes…

OM 1 3 Nantes Sanson 41′ 37′ Limbombé 55′ Bamba 90′ Alvaro CSC Le match

Dans un Vélodrome plein à craquer, les Olympiens ont eu du mal a faire le jeu face à une équipe de Nantes agressive et installée dans le camp marseillais. La première occasion a d’ailleurs été nantaise. Une frappe croisée coté gauche de Moses Simon hors cadre (31e). Une première alerte. Quelques minutes plus tard, Libombé n’a pas raté la mire à bout portant en reprenant un centre venu de la gauche d’une tête plongeante pour tromper Mandanda (0-1, 37e). Marseille n’a toutefois pas tardé à réagir avec un but exceptionnel de Morgan Sanson : frappe enroulée de 25 mètres pleine lucarne (40e, 1-1). C’est le score à la mi-temps…

L’OM semble repartir fort au retour des vestiaires, Caleta-Car est trouvé dans la surface, sa tête n’est pas assez appuyée. Et malheureusement c’est Nantes qui reprend l’avantage suite à un ballon perdu par Rongier plein axe, Bamba enroule sa frappe (1-2 / 55′). Après consultation du VAR l’arbitre confirme le but. L’OM tente timidement de réagir, Payet dispose d’un bon coup franc, entre frappe et passe, le ballon fuit le cadre (62′). Trouvé en profondeur, Germain décale Payet, mais sa frappe est trop molle (69′). Kamara et Rongier sont remplacés dans la foulée par Strootman et Aké (70′).

L’OM veut revenir dans cette rencontre, Payet trouve la tête de Strootman, mais le milieu de terrain ne cadre pas (74′). L’OM se fait quelques frayeurs en contre. Lopez remplace Germain (80′). L’OM est proche d’égaliser, mais Lafont est décisif, sur corner sur une énorme occasion d Alavaro (86′). Le défenseur espagnol trouvera bien le chemin des filets mais du mauvais côté. Suite à une frappe repoussée par Mandanda au début des arrêts de jeu, Moses Simon, encore lui, pousse Alvaro à la faute. Csc, 1-3, la messe est dite.

Le superbe but de Sanson

Le onze marseillais Mandanda Sarr – Alvaro – Caleta-Car – Amavi Kamara (Strootman 70′) Sanson – Rongier (Aké 70′) Germain (Lopez 80′) – Benedetto – Payet