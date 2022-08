OM – Nantes : 63 000 supporters attendus au Vélodrome !

L’Olympique de Marseille accueillent Nantes demain soir (21H) lors de la 3ème journée de Ligue 1. Le Stade Vélodrome sera, comme contre Reims, bien rempli pour encourager les joueurs d’Igor Tudor.

Selon les informations de La Provence, la barre des 60 000 spectateurs devrait être franchis, à l’occasion de la réception de Nantes. Plus de 63 000 personnes sont attendus demain au Vélodrome. Plus de 200 supporters Nantais feront le déplacement. La rencontre entre l’OM et le FC Nantes aura lieu ce samedi à 21 heures.

Record historique d’abonnement

Malgré un été mouvementé, l’engouement autour de la nouvelle saison de l’OM ne faiblit pas. Le club a annoncé que le record d’abonnés de la saison 2002-03 (44 415) est tombé. Plus de 45 000 cartes d’abonnement ont été vendus ! Malgré les tensions en internes, l’OM continue d’attirer les foules. Cela promet donc des soirées endiablés en Championnat et en Ligue des Champions !