Mercato OM : Marseille recale la Juve pour Milik

En quête d’un attaquant pour remplacer Alvaro Morata, La Juventus aurait coché le nom d’Arkadiusz Milik. Les Bianconeri aurait formulé une première offre de prêt pour s’attacher les services du polonais. Elle a été refusé par les dirigeants marseillais.

Où jouera Arkadiusz Milik la saison prochaine ? Si le buteur Polonais semble bénéficiait de la confiance de son entraineur, les direction olympienne ne serait pas contre le laisser partir pour renflouer les caisses. L’attaquant de 28 ans a manifesté son envie de continuer sa carrière à Marseille mais plusieurs équipes seraient intéressées par sa venue. C’est notamment le cas de la Juventus Turin qui, selon Gianluca Di Marzio, serait passé à l’action pour recruter le polonais. Les Bianconeri auraient proposé un prêt avec option d’achat à la direction marseillaise pour s’attacher les services du buteur. L’offre a poliment été refusée par Pablo Longoria qui préférerait un transfert sec. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2025, Milik pourrait rapidement plier bagages en cas d’accord. Pablo Longoria espère au moins 20 Millions pour laisser partir son international Polonais.

🔄 L’#OM a refusé un prêt d’Arkadiusz Milik à la Juventus. 👉 Le Polonais est le second choix des Bianconeri si le club italien n’arrive pas à recruter Depay.@DiMarzio | #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/V07Ut6PFgk — Peuple Olympien (@peupleolympien) August 18, 2022

« Milik est à l’envers du jeu » De Bono

Arkadiusz Milik connait des heures difficile à l’Olympique de Marseille. Alors que son nom est régulièrement associé à la Juventus ses dernières heures, Milik pourrait encore être titulaire contre Nantes ce samedi. Invité à réagir sur les difficultés du Polonais depuis le début de la saison, Jean-Charles De Bono estime que le buteur marseillais traverse actuellement une mauvaise période. Il garde néanmoins confiance dans les qualités de l’attaquant de 28 ans.

« Milik, qu’on l’aime ou non, c’est un vrai joueur de foot, un vrai buteur. C’est un vrai technicien, il connaît le football. Le problème c’est que l’on a pas ce Milik actuellement sur le terrain. Je le sens perturbé. Dans ce système de jeu, il a un rôle qui est très loin du but. Il a pas assez de bons ballons dans la surface, il a raté beaucoup de choses mais on ne le sert pas assez. Je pense qu’il décroche loin de sa position préférentielle parce qu’il n’est pas bien en ce moment. Quand tu n’es pas bien physiquement, tu as tendance à soit en faire trop soit ne pas en faire assez. Tu n’es pas dans le bon tempo. Tu es à l’envers du jeu. C’est ce qui arrive aujourd’hui à Milik. Cela n’enlève pas ses qualités. On sait que c’est un bon joueur de remise, qu’il est précis dans le dernier geste. On ne peut pas dire aujourd’hui que c’est un mauvais joueur. Il faut l’aider pour qu’il aille mieux. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (15/09/2022)