OM – Nantes : Les Pronos de Nico !

Après la victoire de Lens vendredi, l’OM doit bien lancer son année 2026 par une victoire au Vélodrome. Pour ce match de la 17e journée, l’OM reçoit Nantes ce dimanche à 15h ! Je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 17e journée de Ligue 1, l’OM affronte le 17e de Ligue 1, Nantes. Le FCN va tenter de se sauver après une première partie de saison ratée et un changement de coach. Cabella est venu renforcer l’équipe et sera présent à Marseille…

De son côté, Roberto De Zerbi doit toujours faire sans Aguerd (CAN) mais pourra compter sur un effectif renforcé par des retours de blessure (Medina, Traoré, Gouiri…)

Des retours et des absents côté FC Nantes avant d’affronter l’OM ! – https://t.co/AhkwHFpzgQ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 3, 2026

Gouiri et Traoré de retour face à Nantes !

Pour ce OM – Nantes, je pars sur un doublé de Greenwood pour une cote de 3.70* chez notre partenaire Unibet.fr. L'OM doit s'imposer avant une deuxième partie du mois de janvier explosive

