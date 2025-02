OM : Nantes met la pression sur l’arbitrage avant le déplacement à Marseille !

À l’approche du déplacement du FC Nantes sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, dimanche soir, pour la 24e journée de Ligue 1, le président des Canaris, Waldemar Kita, a exprimé ses inquiétudes concernant l’arbitrage. En cause, les récentes déclarations de Pablo Longoria, qui dénonçait un traitement défavorable envers l’OM.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Kita n’a pas caché son étonnement face aux propos du dirigeant marseillais. « Je suis surpris que quelqu’un qui a des responsabilités utilise de tels termes. L’image du foot français est entachée », a-t-il déclaré, pointant du doigt l’impact potentiel de ces accusations sur l’impartialité des arbitres.

Je ne sais pas dans quel état d’esprit seront les arbitres pour notre match à Marseille — Kita

Le président nantais va plus loin en mettant en doute le bien-fondé des affirmations de Longoria. « Soit il a des preuves de corruption et il doit les sortir, soit cette attaque n’est pas justifiée, et ça pose un autre problème, celui de créer un doute », a-t-il ajouté. Pour lui, cette situation risque de mettre les officiels dans une position inconfortable lors du match de dimanche soir. « Je ne sais pas dans quel état d’esprit seront les arbitres pour notre match à Marseille », s’est-il interrogé, laissant entendre que cette polémique pourrait influencer les décisions sur le terrain.

Ce duel entre Marseille et Nantes s’annonce donc sous haute tension, dans un contexte où les critiques sur l’arbitrage en Ligue 1 prennent de plus en plus d’ampleur. L’OM, en quête de points pour conforter sa deuxième place sur le podium, et les Canaris, 14e au classement et soucieux d’éviter la zone rouge, joueront gros lors de cette confrontation. Reste à savoir si la pression médiatique autour de l’arbitrage aura un impact sur le déroulement de la rencontre.