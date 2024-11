OM – Nasri lâche : « De Zerbi est capable de claquer la porte »

La déclaration de Roberto De Zerbi après la défaite de l’Olympique de Marseille contre Auxerre (1-3) a fait grand bruit. En évoquant la possibilité de quitter l’OM si sa présence devenait un problème, l’entraîneur italien a semé le doute sur son avenir à la tête de l’équipe. Samir Nasri, invité sur Canal+, est revenu sur ces propos en analysant la personnalité du coach marseillais et ses chances de partir.

Samir Nasri a décrit Roberto De Zerbi comme un entraîneur « latin » : « Il est impulsif et très proche de ses joueurs. C’est un entraîneur entier », a-t-il déclaré. Ces qualités, qui en font un technicien passionné et authentique, peuvent aussi jouer contre lui, notamment en période de crise. L’impulsivité de De Zerbi pourrait en effet le conduire à des décisions radicales, comme un départ soudain, à l’instar de ce qu’ont fait d’autres entraîneurs à l’OM par le passé. « Bielsa l’a fait, Sampaoli aussi », a rappelé Nasri, soulignant que ces entraîneurs ont quitté Marseille dans des circonstances similaires, parfois après une simple rupture avec la direction ou un malaise interne.

Si De Zerbi ne se sent pas capable d’assumer ses fonctions comme il se doit…

🎙 « Si je suis le problème, je suis prêt à partir. Je deviens fou à ne pas comprendre pourquoi on n’y arrive pas. » ⚡ Après la claque reçue contre Auxerre (1-3), De Zerbi a livré une conf’ de presse électrique où il se dit déjà prêt à quitter l’OM. Morceaux choisis. pic.twitter.com/z29u3UgY68 — RMC Sport (@RMCsport) November 9, 2024



Roberto De Zerbi avait pourtant exprimé son amour pour le Vélodrome et sa volonté de travailler à Marseille, un club qu’il admirait profondément. « Il a vraiment voulu entraîner ici, il était tombé amoureux de la ville et du stade », a précisé Nasri. Roberto De Zerbi a évoqué la possibilité de quitter l’OM en conférence de presse d’après match OM – Auxerre (1-3) vendredi dernier : « Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j’avais envie de vivre l’expérience. Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l’argent, le reste je m’en fous. Je n’ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. » Nasri précise que le coach italien est capable de partir : « je pense vraiment que s’il ne se sent pas capable d’assumer ses fonctions comme il se doit, il est capable de claquer la porte… »