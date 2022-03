OM – Nasri : « Même Pape Diouf qui était dans le vestiaire était choqué ! « 

Dans un entretien accordé au média de l’Olympique de Marseille, Samir Nasri a raconté la plus grosse gueulante qu’il a vécu dans le vestiaire marseillais. Le minot se souvient encore que les murs ont tremblé avec Eric Gerets !

Formé à l’Olympique de Marseille, Samir Nasri a marqué toute une génération de supporters lorsqu’il a éclos sous le maillot bleu et blanc. Resté important dans l’histoire du club, le milieu offensif est souvent interrogé sur ses bons et mauvais souvenirs à l’Olympique de Marseille.

Gerets en poussait des gueulantes, c’était un OVNI — Nasri

Ce mercredi, le club a publié une interview avec le minot maintenant à la retraite… L’interviewer lui a demandé quelle était la gueulante qui l’a marquée dans le vestiaire olympien. Sans hésitation, Samir Nasri a évoqué une causerie musclée du coach belge Eric Gerets à l’encontre de Karim Ziani lors du match de Coupe de France face à Carquefou lors de la saison 2007/2008.

« Une gueulante? Gerets ! Chaque entraîneur en a fait que ce soit bien clair ! Mais face à Carquefou, à la mi-temps, Eric Gerets a une grosse embrouille avec Karim Ziani dans le vestiaire. Même Pape Diouf qui était dans le vestiaire, il était choqué de ce qu’il s’est passé. Gerets en poussait des gueulantes mais c’était un OVNI au niveau des entraîneurs. Après les matchs, on rentrait de déplacement on allait à la Commanderie : réunion dans le vestiaire et il faisait une auto-critique personnalisée sur chaque joueur. Quand tu étais mauvais, il le disait devant tout le vestiaire. Quand tu étais bon, il le disait aussi devant tout le monde ! » Samir Nasri – Source : Média OM (30/03/22)

Les élimination en Coupe de France, une spécialité marseillaise

Cette rencontre restera dans les souvenirs des supporters marseillais. Face à Carquefou, les Olympiens ont perdu sur le score de 1-0 alors que plusieurs divisions séparaient les deux effectifs (CFA2, N3 actuel). Depuis, l’OM s’est également fait éliminer de la Coupe de France par de petites équipes comme Andrézieux, Quevilly ou encore Grenoble et Gueugnon.