OM – Nasri vole au secours de De Zerbi : « Je ne comprends pas la polémique »

Samir Nasri, ancien joueur du club, est monté au créneau pour défendre l’entraîneur italien et appelle à juger sur le fond, pas sur la forme.

Depuis son arrivée à Marseille, Roberto De Zerbi est scruté de près. Même si son jeu plaît à certains, son comportement pendant les matchs en surprend d’autres. Dans un contexte aussi passionné que celui de l’OM, cette attitude est parfois perçue comme un manque de sang-froid et une difficulté à gérer ses émotions.

Mais pour Samir Nasri, cette polémique n’a pas lieu d’être. Présent sur le plateau du Canal Champions Club, l’ancien international français a vivement défendu l’entraineur marseillais. « Je ne comprends pas le débat sur son comportement sur le banc de touche. C’est la nouvelle tendance. Tous les nouveaux entraîneurs sont très énergétiques. On ne voit plus d’entraîneur très calme », explique-t-il.

OM : Djellit salue l’énorme mois de septembre et donne son MVP face à l’Ajax !

Le style ne fait pas l’entraîneur !

Pour Nasri, le football moderne accorde trop d’importance à l’attitude visible des coachs. Il rappelle qu’il existe plusieurs façons de gérer un match et qu’un entraîneur posé peut être tout aussi compétent qu’un autre plus expressif.

IGOR PAIXAO MET LE FEU AU VÉLODROME APRÈS 6 MINUTES 🔥🔥🔥 Premier but avec l’OM pour le Brésilien et c’est en Ligue des champions 🤩#OMAJA | #UCL pic.twitter.com/pT6ihHAYJB — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 30, 2025

Ce qui compte, selon lui, ce sont avant tout les résultats. La cohérence du projet de jeu et la capacité à faire progresser l’équipe doivent prendre le pas sur le langage corporel. « Les grands entraîneurs d’aujourd’hui que ce soit Luis Enrique, Pep Guardiola, Mikel Arteta, je les vois tous sur le banc de touche être des affolés », constate l’ancien joueur de Manchester City.

Une mise au point claire de la part de Samir Nasri, qui rappelle qu’il faut d’abord se concentrer sur l’essentiel : le terrain.