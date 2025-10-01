OM : Djellit salue l’énorme mois de septembre et donne son MVP face à l’Ajax !

L’Olympique de Marseille a signé une soirée européenne de haut vol en s’imposant 4-0 face à l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions. Un succès net et sans bavure qui confirme le retour en forme de l’équipe de Roberto De Zerbi après un début de saison marqué par une alternance de résultats. Cette performance a suscité de nombreuses réactions, notamment celle du journaliste Nabil Djellit, qui a livré son analyse sur son compte X.

Très attentif au parcours européen du club phocéen, Nabil Djellit n’a pas manqué de souligner la domination marseillaise. « Paixao, 2 buts contre une équipe de son championnat. Sur cette première période, l’OM me fait une meilleure impression que l’Ajax. PSG, Strasbourg et l’Ajax avec autorité. L’OM a fait plus que le job dans une séquence délicate de ce début de saison. OM – Ajax : MVP. Aubameyang. »

Nabil Djellit : « L’OM a fait plus que le job »

Cette réaction met en avant plusieurs points clés. D’abord, la montée en puissance d’Igor Paixao, auteur d’un doublé décisif. Ensuite, la capacité de l’OM à hausser son niveau dans les grands rendez-vous, après avoir déjà fait bonne impression contre le PSG et Strasbourg. Enfin, la performance de Pierre-Emerick Aubameyang, désigné « MVP » par le journaliste, confirme l’importance du buteur gabonais dans l’effectif marseillais.

Avec ce succès éclatant, l’OM envoie un signal fort en Ligue des Champions. L’équipe a su allier intensité, efficacité offensive et rigueur défensive face à un Ajax dépassé par le rythme imposé au Vélodrome. Cette victoire s’inscrit dans une dynamique positive que Djellit qualifie de « séquence délicate », rappelant que Marseille avait besoin de marquer les esprits après un début de saison en dents de scie.

En dominant un club au prestige européen reconnu, l’Olympique de Marseille montre qu’il peut compter sur des individualités fortes et un collectif soudé. Les supporters espèrent désormais que cette victoire servira de tremplin pour la suite de la campagne continentale.