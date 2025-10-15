OM : Nayef Aguerd est bien de retour !

Après avoir manqué le premier match du rassemblement en raison d’un virus, Nayef Aguerd a retrouvé sa place dans la défense du Maroc mardi soir face au Congo, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Titulaire et resté sur le terrain durant toute la rencontre, le défenseur de l’OM a contribué à la nouvelle victoire des Lions de l’Atlas, 1-0, un succès historique pour la sélection de Walid Regragui.

Une prestation solide face au Congo

Même si la qualification pour le Mondial était déjà assurée, le Maroc n’a pas relâché ses efforts. Grâce à un but de Youssef En-Nesyri à la 63e minute, sur une passe décisive d’Achraf Hakimi, les Marocains ont signé leur seizième victoire consécutive, un record absolu pour la sélection. Présent dans les duels et appliqué à la relance, Aguerd a confirmé son statut de cadre de la défense, malgré un carton jaune reçu au cours du match.

Un retour attendu à Marseille

Ce retour en forme est une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille, qui comptera sur l’international marocain pour aborder une série de rencontres importantes. Comme Leonardo Balerdi et les autres internationaux, Aguerd va désormais regagner la Commanderie pour reprendre l’entraînement sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Le défenseur marseillais, arrivé cet été sur la Canebière, doit encore s’imposer comme un pilier de la charnière olympienne. Sa prestation sérieuse face au Congo vient confirmer qu’il a retrouvé toutes ses capacités physiques après son léger problème viral. Une bonne nouvelle pour un OM en quête de stabilité défensive avant un calendrier chargé en Ligue 1 et en Coupe d’Europe.

En s’illustrant avec sa sélection, Nayef Aguerd a rappelé pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs africains du moment. Son retour en forme tombe à point nommé pour l’OM, qui aura besoin de son expérience et de sa rigueur dans les semaines à venir.