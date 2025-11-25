OM – Newcastle ce mardi : A quelle heure ? Sur quelle chaine TV ?

L’OM affronte Newcastle ce mardi soir, le match va se jouer au Stade Vélodrome pour la 5e journée de la Ligue des Champions. A quelle heure et comment voir ce match ?

Avec 3 points en 4 matches de Ligue des Champions, l’OM doit prendre au moins un point pour garder une chance de sortir de la poule. L’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi défiera le club anglais dans une rencontre à forte intensité et à l’enjeu toujours particulier. Les supporters attendent un spectacle et surtout une deuxième victoire après une première face à l’Ajax !

OM – Newcastle : A quelle heure ? Sur Quelle chaine TV ?

Le match OM – Newcastle aura lieu mardi 24 novembre 2025 à 21h00.

Il sera diffusé en exclusivité sur Canal+

Comment voir OM – Newcastle en streaming ?

Regarder vos chaines de télévision en direct live streaming sur myCANAL en profitant de l’expérience originale de CANAL+.

