OM – Newcastle : Le coach anglais Eddie Howe souligne le plus gros danger côté Marseille !

L’Olympique de Marseille joue très gros ce mardi soir au Vélodrome, pour la réception de Newcastle en Ligue des champions (21 heures). Battus de façon cruelle contre l’Atalanta lors de la dernière journée, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont plus vraiment le droit à l’erreur s’ils veulent préserver leurs chances dans cette phase de groupes. Sous pression, les Marseillais savent qu’ils seront attendus au tournant dans une enceinte qui devrait une nouvelle fois afficher complet.

En face, Newcastle arrive dans la cité phocéenne avec une dynamique contrastée : seulement 14e de Premier League, mais séduisant en Ligue des champions où les Magpies pointent au 6e rang des performances européennes cette saison. Les Anglais se présentent avec une certaine confiance… mais aussi une méfiance particulière envers un homme.

Eddie Howe désigne Mason Greenwood comme principal danger

Présent en conférence de presse, l’entraîneur de Newcastle Eddie Howe n’a pas fait mystère de ses préoccupations. Et le joueur qu’il craint le plus n’est autre que Mason Greenwood, auteur d’un début de saison étincelant sous les couleurs de l’OM. Le coach anglais a ainsi expliqué : « Une partie du plan consistera à essayer d’arrêter leurs joueurs offensifs et Mason Greenwood est l’un des meilleurs qu’ils aient. »

Difficile de lui donner tort. Le numéro 10 marseillais affole les statistiques : 11 buts et 5 passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues. Meilleur buteur de Ligue 1, Greenwood est devenu la principale arme offensive de l’OM, essentiel dans le système fluide et vertical voulu par De Zerbi. Autant dire que son influence pourrait une nouvelle fois peser lourd dans une rencontre couperet.



Interrogé également sur Roberto De Zerbi, Eddie Howe a livré un regard très respectueux sur le technicien italien : « Pour l’avoir affronté à Brighton, je sais qu’il est toujours très bien organisé. La bataille au milieu de terrain sera cruciale pour nous, nous devons essayer de contrôler l’espace et de bien faire circuler le ballon. » Une analyse qui en dit long sur l’intensité tactique attendue ce mardi soir.

Sous tension mais porté par son public, l’OM devra afficher un tout autre visage que contre l’Atalanta. Et, pour espérer s’imposer, les Marseillais compteront forcément sur un Mason Greenwood une nouvelle fois décisif.

