OM – Nice : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ce soir ?

L’Olympique de Marseille joue déjà une partie de sa fin de saison ce dimanche soir. Une semaine après la défaite inquiétante à Lorient (2-0), le club marseillais reçoit l’OGC Nice dans un Vélodrome sous tension pour un match déjà crucial dans la course à l’Europe. Entre crise interne, pression du classement et urgence de résultat, cette affiche de Ligue 1 s’annonce explosive.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre OM – Nice en direct ce soir : heure, chaîne TV, diffusion et point complet sur les blessés marseillais.

OM – Nice : à quelle heure voir le match ?

Le match entre l’OM et Nice se dispute ce dimanche 26 avril au stade Vélodrome.

Le coup d’envoi sera donné à 20h45 pour cette rencontre très attendue de la 31e journée de Ligue 1.

Dans un contexte extrêmement tendu à Marseille, ce rendez-vous pourrait déjà peser très lourd dans la course au podium.

Sur quelle chaîne voir OM – Nice en direct ?

OM – Nice sera diffusé en direct ce dimanche soir sur Ligue 1+ 2.

La rencontre sera accessible via les offres de DAZN et de RMC Sport, qui proposeront la retransmission en direct du match.

La diffusion débute quelques minutes avant le coup d’envoi avec l’avant-match depuis le Vélodrome.

OM – Nice : pourquoi ce match est déjà capital

L’OM n’a plus le droit à l’erreur. Battus sèchement à Lorient le week-end dernier (2-0), les Marseillais ont replongé en pleine crise sportive et abordent ce derby sous forte pression.

Actuellement 6e de Ligue 1 avec 52 points, les joueurs d’Habib Beye ont glissé hors du Top 4 et voient la qualification en Ligue des champions sérieusement menacée. Une victoire est impérative pour rester au contact de Olympique Lyonnais et du LOSC Lille, toujours devant au classement.

En face, Nice joue aussi gros. Le Gym avance avec une pression différente mais un besoin tout aussi urgent de points, dans une fin de saison devenue tendue.

Habib Beye veut calmer la tempête avant Nice

Présent en conférence de presse, Habib Beye a reconnu une semaine forcément tendue après la déroute de Lorient, tout en assurant avoir recentré son groupe sur l’essentiel : la réception de Nice.

« C’était important de faire redescendre toute cette tension négative, liée à l’analyse du match, et cette analyse n’a pas changé. Le plus important est d’être focus sur ce match de Nice. On a très vite basculé. La semaine s’est bien passée, mais il y avait forcément un peu de tension, et c’est normal, avec ce qu’on a vécu, il fallait prendre conscience de la performance, ce n’était pas assez. Au fil des jours, on travaille sur l’aspect psychologique, on a une équipe qui est repartie au travail. On aura un plan de jeu clair contre cette équipe de Nice. »

Une prise de parole qui confirme la volonté du staff de refermer rapidement la séquence Lorient pour éviter une rupture définitive avant un match déjà décisif.

Les blessés de l’OM avant Nice

À deux jours du match, l’OM a publié un point médical complet sur son effectif, avec plusieurs absences importantes.

Voici le dernier bulletin communiqué par le club :

Bilal Nadir : rééducation après une blessure aux ischio-jambiers droits

Amine Gouiri : rééducation après une blessure aux ischio-jambiers droits

Igor Paixão : rééducation après une blessure au mollet droit

CJ Egan-Riley : poursuit sa rééducation

Nayef Aguerd : poursuit sa rééducation

Geoffrey Kondogbia : poursuit sa rééducation

Ces absences fragilisent encore un peu plus un groupe déjà sous pression avant un rendez-vous décisif.

A lire aussi : Mercato OM : la piste Konstantinos Karetsas sous conditions ?

Un Vélodrome sous tension ce soir

Après une semaine marquée par la colère de Medhi Benatia, l’intervention de Frank McCourt à la Commanderie et une mise au vert imposée au groupe, l’OM avance dans un climat de crise rarement aussi fort cette saison.

Face à Nice, Marseille n’a plus vraiment le choix.

Le contexte est lourd, le Vélodrome s’annonce bouillant, et ce OM – Nice ressemble déjà à un tournant majeur de la fin de saison marseillaise.