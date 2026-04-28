OM-Nice : Daniel Riolo recadre Elye Wahi après ses provocations

Le comportement d’Elye Wahi après le nul entre l’OM et Nice (1-1), dimanche soir au Vélodrome, n’a pas convaincu Daniel Riolo. Dans L’After Foot sur RMC, l’éditorialiste est revenu sur l’attitude de l’ancien Marseillais, auteur du penalty de l’égalisation pour l’OGC Nice, transformé d’une panenka face à son ancien club avant plusieurs publications provocatrices sur les réseaux sociaux. (rmcsport.bfmtv.com)

« Je ne comprends pas son attitude », a d’abord lâché Daniel Riolo dans l’émission de RMC, au lendemain de la rencontre. L’attaquant niçois, prêté cet hiver à Nice, avait célébré son penalty avec une panenka avant de multiplier les publications revanchardes après le match, visant notamment Leonardo Balerdi et Facundo Medina, très durs avec lui pendant la rencontre. Wahi a aussi publié une image ironique de Bob l’Éponge “gelé”, en référence à la “climatisation” imposée au Vélodrome, un geste que Riolo n’a pas compris au vu du parcours récent du joueur. « C’est juste un attaquant d’une équipe de bas de tableau à qui on donne un ballon devant et “vas-y cours et essaye de faire quelque chose” », a lancé le journaliste dans L’After Foot.

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Daniel Riolo a ensuite élargi sa critique au parcours récent de l’ancien Marseillais, estimant que l’attaquant ne pouvait pas se permettre une telle posture après ses passages jugés décevants à Francfort, Lens et Marseille. « Pour l’instant il ne peut se contenter que de ça. Il est allé en Allemagne, il n’a rien fait. Il est allé à Lens, rien. À Marseille, il fait le gros transfert et il ne met pas un pied devant l’autre. Et là il arrive et il se la raconte », a poursuivi Riolo sur RMC. Avant de conclure plus sèchement encore : « S’il se fait chambrer, je comprends qu’il ait envie de répondre, mais qu’il ne se prenne pas pour une vedette. Aujourd’hui, Wahi c’est l’attaquant d’une équipe qui joue le maintien à qui on donne le ballon en profondeur sur un bloc bas… Il ne faudrait pas qu’on ait l’impression qu’on ait raté Wahi. Ce n’est pas vrai, c’est bidon ça. » Depuis son arrivée à Nice cet hiver, Elye Wahi a inscrit sept buts et délivré deux passes décisives en 15 matches avec l’OGCN, après un passage plus discret à Francfort.