OM – Nice : le onze marseillais sans Greenwood !

L’Olympique de Marseille n’a plus le choix et doit gagner ce dimanche soir face à l’OGC Nice au Vélodrome (20h45). Après la défaite inquiétante à Lorient (2-0), l’OM n’a plus le droit à l’erreur dans la course à la Ligue des champions. Mais pour ce rendez-vous déjà capital, Habib Beye doit composer avec un groupe diminué et plusieurs absences majeures. Voici son onze !

Le coach marseillais est privé de plusieurs joueurs importants. Igor Paixão est forfait après sa blessure au mollet droit. Même issue pour Amine Gouiri, touché aux ischio-jambiers, tout comme Bilal Nadir. En défense, Nayef Aguerd poursuit sa rééducation, tandis que CJ Egan-Riley reste absent. Geoffrey Kondogbia manque également à l’appel. A noter l’absence de Traoré dans le groupe publié ce dimanche. Par contre, Quinten Timber et Tochukwu Nnadi sont bien présents !

Dans ce contexte, Habib Beye devrait reconduire une structure resserrée, avec un onze plus physique et davantage tourné vers l’impact.

Greenwood et Nwaneri sur le banc !

Le onze de l’OM face à Nice :

Rulli – Pavard, Medina, Emerson – Højbjerg, Nnadi, Vermeeren – Weah, Timber, Aubameyang.