OM : Nice passe à l’offensive, l’affaire Lorenzi prend une tournure judiciaire

L’arrivée de Grégory Lorenzi à l’Olympique de Marseille continue de provoquer de vives tensions entre l’OM et l’OGC Nice. Alors que le dirigeant breton a officiellement été nommé directeur sportif du club phocéen, les Aiglons ont décidé de passer à l’étape supérieure en engageant une procédure judiciaire.

Le dossier Lorenzi loin d’être terminé

Annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur de l’OM, Grégory Lorenzi a finalement choisi de rejoindre Marseille pour prendre les commandes du secteur sportif aux côtés du nouveau président Stéphane Richard.

Un choix qui reste très mal vécu du côté niçois. Avant son arrivée sur la Canebière, l’ancien directeur sportif du Stade Brestois avait en effet trouvé un accord avec l’OGC Nice. Un contrat aurait même été signé entre les différentes parties, comme l’avait révélé le président azuréen Jean-Pierre Rivère après le maintien de son club en Ligue 1.

« On a signé un contrat avec une clause qui était que si on tombait en Ligue 2, il avait la possibilité de se désister. Le contrat était signé », avait notamment affirmé le dirigeant niçois.

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Jean-Pierre Rivère n’avait pas digéré

Quelques jours plus tard, Lorenzi aurait finalement changé d’avis après un retour de l’OM dans le dossier.

« Il vient me voir au bureau et me dit : “Président, je suis navré, c’est la première fois que ça m’arrive, mais je vais reprendre ma parole et je choisis Marseille” », avait expliqué Rivère, visiblement marqué par cet épisode.

Le président de Nice avait également accusé le club marseillais d’avoir poursuivi les discussions malgré l’existence d’un engagement contractuel.

« Marseille sait très bien qu’on a un contrat avec lui », insistait-il alors.

Nice saisit les prud’hommes

Après plusieurs jours de réflexion, l’OGC Nice a décidé de ne pas en rester aux déclarations publiques. Selon les informations de L’Équipe, confirmées par RMC Sport, le club azuréen va saisir les prud’hommes dans le dossier Grégory Lorenzi.

Cette procédure vise à contester les conditions dans lesquelles le futur ex-dirigeant brestois a finalement rejoint l’OM alors qu’un accord existait avec Nice.

Un nouveau front pour l’OM sauf si Lorenzi a signé un CDI…

Cette offensive judiciaire intervient dans un contexte déjà délicat pour Marseille. Entre l’attente du verdict de l’UEFA concernant sa situation financière, la nomination de Bruno Genesio sur le banc et la nécessité de réaliser plusieurs ventes importantes avant son passage devant la DNCG, le club phocéen doit désormais gérer un conflit juridique supplémentaire. Cependant, si Lorenzi a signé un CDI avec l’OM, le droit français lui donnera facilement raison…

Reste désormais à savoir quelles seront les conséquences concrètes de cette action en justice. Une chose est certaine : le feuilleton Grégory Lorenzi est loin d’avoir livré son dernier épisode.