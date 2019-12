OM – Nîmes (3-1) : Marseille termine l’année en beauté…

L’Olympique de Marseille s’impose 3-0 face au Nîmes Olympique ce samedi dans le cadre de la 19e et dernière journée de l’année 2019 en Ligue 1.

OM 3 1 Nîmes Alakouch 46′ Bendetto 66′ Payet 81′ 92′ Briançon

Le onze marseillais

Pelé Sakai – Alvaro – Caleta-Car – Amavi Rongier (Lopez 79′) – Kamara – Sanson Radonjic – Benedetto (Sarr 78′) – Payet (Ake 83′)

Le match

L’Olympique de Marseille a rapidement pris le contrôle du jeu en monopolisant le ballon. Alvaro Gonzalez s’est procuré la première grosse opportunité en reprenant de la tête un corner de Payet obligeant Bernardoni à réaliser une claquette (12′). Le gardien nîmois a réalisé une deuxième parade décisive sur une jolie frappe enroulée de Benedetto (22e). Marseille a poussé, et enchainé les occasions de but mais s’est montré beaucoup trop maladroit devant le but à l’image de Morgan Sanson juste avant la pause qui a raté une frappe facile au point de pénalty (43′). La fin de de cette première période aura été particulièrement électrique avec beaucoup de fautes de part et d’autre.

But dès l’entame de la seconde période…

L’OM n’attendra pas longtemps en seconde période avec un but csc d’Alakouch suite à un centre de Benedetto pour Payet (1-0 / 46′). Le meneur de jeu de l’OM, pas forcément heureux dans ses choix, pense doubler le score d’une frappe déviée qui trompe le portier nîmois. L’arbitre refuse le but pour un hors jeu de Bendetto qui touche le ballon (54′). Sur un contre, Radonjic oublie ses partenaire et tente un ballon piqué qui ne trouve pas le cadre (58′). L’OM était proche de tuer le match… Nîmes peut toujours revenir dans cette rencontre et tente d’obtenir un penalty en exagérant des contacts dans la surface marseillaise, l’arbitre ne tombe pas dans le piège…

Sur un contre lancé par Payet, Sanson frappe, dévié par Bernardoni, Pipa Benedetto est à l’affût et marque le second but (2-0 / 66′). Nîmes déborde côté droit et le centre passe devant la défense, une réelle situation pour les visiteurs… Caleta-Car est obligé de bloquer un contre (73′), sur le contre, Sanson rate son contrôle alors qu’il était en face à face avec le gardien nîmois… Le match est débridé, l’OM a plusieurs occasions de marquer le 3e but. Sarr remplace Bendetto (78′), puis Lopez Rongier (79′). Payet s’offre le but qu’il cherchait d’une belle frappe après un petit slalom (3-0/ 81′). Le numéro 10 sort ensuite remplacé par Aké (83′). A la fin de la rencontre, petit relâchement marseillais qui offre une possibilité pour Nîmes de réduire l’écart….Briançon trouve le chemin des filets sur une passe de Ferhat.

le but de benedetto

le but de benedetto

Le gardien nîmois, et ça fait 2-0 Benedetto ! #OMNO





