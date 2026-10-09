OM : Nnadi de retour, le point sur les absents et Genesio a discuté avec sa direction… Les 3 infos de ce vendredi

À deux jours du déplacement à Troyes, l’actualité de l’OM est marquée par plusieurs nouvelles importantes. Tochukwu Nnadi est de nouveau opérationnel après avoir évité une opération du genou, Bruno Genesio doit composer avec plusieurs absences mais récupère aussi des solutions, tandis que le coach marseillais a reconnu une véritable situation d’urgence après avoir échangé avec sa direction.

Nnadi, le pari gagnant après sa blessure au genou

Bonne nouvelle pour Tochukwu Nnadi.

Touché au genou droit fin août, le milieu nigérian aurait pu être opéré et manquer plusieurs mois. Mais après échanges avec le staff médical et un chirurgien, le joueur a finalement suivi un protocole spécifique basé notamment sur le renforcement musculaire.

Un choix qui semble avoir payé.

Nnadi a pu reprendre progressivement, disputer une mi-temps lors du match amical face à Montpellier et s’entraîne désormais normalement.

Avec l’absence de Pierre-Émile Højbjerg, il postule désormais à une place de titulaire face à Troyes.

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Troyes – OM : un retour important, une incertitude et au moins trois absents

Bruno Genesio devra encore adapter son onze dimanche.

Pierre-Émile Højbjerg et Derek Cornelius sont blessés, tandis que Timothy Weah est suspendu pour cette rencontre.

Il y a toutefois plusieurs bonnes nouvelles.

Amine Gouiri s’est entraîné normalement et sera apte, tandis que Faris Moumbagna est à 100 % physiquement. Bamo Meïté reste en revanche à surveiller après s’être tordu la cheville.

Genesio dispose donc de solutions supplémentaires, notamment en attaque, mais devra encore bricoler dans plusieurs secteurs.

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Genesio : « On est dans une situation d’urgence »

Le message de Bruno Genesio a été très clair en conférence de presse.

Après avoir échangé avec Grégory Lorenzi et Stéphane Richard, l’entraîneur marseillais a reconnu l’urgence sportive dans laquelle se trouve son équipe.

« Si j’ai un message à vous donner, c’est qu’on est dans une situation d’urgence. Il faut être lucide, on reste sur quatre défaites en championnat et il faut stopper ça. C’est ça l’urgence. »

Genesio assure néanmoins avoir été rassuré par les discussions avec sa direction et se dit aligné avec elle sur la vision à court et moyen terme.

Avant Troyes, l’objectif reste néanmoins simple : casser la spirale négative et reprendre des points au plus vite.

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Entre le retour de Nnadi, les ajustements forcés dans l’effectif et le discours très lucide de Genesio, l’OM arrive à Troyes avec une pression maximale et l’obligation de relancer sa saison.