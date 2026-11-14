Tochukwu Nnadi poursuit sa série de titularisations, cette fois avec le Nigeria. Le milieu de l’OM a participé à la victoire des Super Eagles contre la Tanzanie (3-1), vendredi, dans les qualifications de la CAN 2027. Il a toutefois été remplacé dès la pause.

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Déjà régulièrement utilisé ces dernières semaines sous les couleurs de l’OM, Tochukwu↗ Nnadi a débuté la rencontre disputée à Uyo avec le Nigeria. D’après les informations de La Provence, le milieu olympien a accompagné le succès des joueurs dirigés par Eric Chelle face à la Tanzanie, une rencontre comptant pour les qualifications de la prochaine Coupe d’Afrique des nations.

Le Nigeria prend trois points contre la Tanzanie

Les Super Eagles se sont imposés 3-1 grâce à un but de Yusuf inscrit à la deuxième minute, puis à un doublé d’Arokodare aux 52e et 60e minutes. Entre-temps, Msanga avait remis les deux équipes à égalité à la 32e minute. Le Nigeria a finalement repris l’avantage après la pause et conservé son succès à domicile. Nnadi↗ n’a pas disputé la seconde période. Le joueur de l’OM a cédé sa place à la mi-temps à Arokodare, qui est ensuite devenu le double buteur de la soirée. Cette nouvelle titularisation prolonge la dynamique récente du milieu nigérian, devenu un joueur régulièrement aligné avec Marseille.

Les Super Eagles restent au contact de la Guinée-Bissau

Avec cette victoire, le Nigeria occupe la deuxième place de son groupe avec six points. Les Super Eagles restent derrière la Guinée-Bissau, première avec sept points après trois journées, tandis que la Tanzanie est qualifiée d’office pour la CAN 2027 en tant que pays organisateur. Madagascar est également engagée dans cette poule. La prochaine confrontation entre le Nigeria et la Tanzanie est déjà programmée mardi 17 novembre à l’Amaan Stadium de Zanzibar. La CAN 2027 se déroulera au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie du 19 juin au 18 juillet 2027.