OM : Un jeune du centre signe son premier contrat professionnel

L’Olympique de Marseille continue de miser sur son centre de formation. Le club a officialisé la signature du premier contrat professionnel d’Ugo El Kadmiri. L’attaquant marseillais est désormais lié à l’OM jusqu’en 2029.

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Un pur produit de la formation marseillaise

Né à Marseille en 2007, Ugo El Kadmiri a rejoint l’OM en 2019, à l’âge de 12 ans. Depuis, le gaucher a franchi les différentes étapes de la préformation puis du centre de formation olympien avant de se rapprocher progressivement du groupe professionnel.

Cette signature vient donc récompenser son évolution au sein du club.

Déjà apparu trois fois en Ligue 1

El Kadmiri a déjà connu ses premières minutes avec l’équipe première lors de la saison 2025-2026.

Selon le communiqué relayé par le club, le jeune attaquant est entré en jeu à trois reprises en Ligue 1, face à Lorient, Nantes et Le Havre.

Ces premières apparitions lui ont permis de commencer à s’installer dans l’environnement professionnel.

Lié à l’OM jusqu’en 2029

L’OM a désormais confirmé qu’El Kadmiri est sous contrat jusqu’en 2029.

Dans un contexte où l’effectif professionnel est plus limité et où les jeunes devraient avoir davantage d’opportunités cette saison, cette signature prend une importance particulière.

Ugo El Kadmiri pourrait faire partie des éléments du centre de formation appelés à profiter de cette nouvelle donne à Marseille.