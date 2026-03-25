OM : Notre onze des pires recrues sous l’ère Pablo Longoria

Depuis 2020, l’Olympique de Marseille a multiplié les mouvements sur le marché des transferts sous l’impulsion de Pablo Longoria. Si certaines recrues ont marqué positivement le club, d’autres n’ont pas répondu aux attentes. Focus sur un onze des recrutements les plus décevants de cette période.

Des paris ratés et des attentes non comblées

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À la tête de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a construit une stratégie basée sur les opportunités de marché. Mais certains choix n’ont pas produit les résultats espérés.

Dans les buts, Rubén Blanco n’a jamais réussi à s’imposer durablement comme titulaire, restant dans l’ombre malgré plusieurs apparitions et un salaire incroyable. En défense, Pol Lirola, pourtant recruté définitivement après un prêt convaincant de 6 mois, n’a pas confirmé sur la durée. Luiz Felipe et Lilian Brassier n’ont pas laissé d’empreinte significative, tandis que Renan Lodi, malgré un statut important à son arrivée, n’a pas répondu aux attentes placées en lui sur le plan de la régularité.

Un secteur offensif en manque de rendement

Au milieu, Ismaël Bennacer, arrivé avec une réputation solide, n’a pas réussi à s’imposer durablement dans l’entrejeu olympien. Ismaël Koné fait également partie des profils n’ayant pas convaincu. Michaël Cuisance, prêté par le Bayern Munich, symbolise l’un des paris ratés de l’ère Longoria, avec un impact limité.

Voici notre onze des pires recrues de l’aire Longoria à l’OM. Oui beaucoup ne vont pas être d’accord, donnez le votre ! Blanco

Lirola Felipe Brassier Lodi

Bennacer Koné

Cuisance

Sarr Vitinha Konrad#OM #Longoria #MercatOM pic.twitter.com/B8ASlhcizo — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 25, 2026



Sur le front de l’attaque, Ismaïla Sarr a alterné entre performances intéressantes et irrégularité. Vitinha, recruté pour un montant important (environ 32 millions d’euros selon plusieurs médias comme L’Équipe), n’a pas justifié cet investissement en termes de statistiques offensives. Enfin, Konrad de la Fuente n’a jamais réussi à s’imposer dans la durée, malgré un potentiel initial perçu comme prometteur. En termes de coach, son ami Marcelino est surement le plus mauvais choix de son ére…