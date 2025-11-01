Info Chrono
OM : "Nous n'avons pas assez mis en valeur le début de saison de Gouiri"
OM Actualités

OM : “Nous n’avons pas assez mis en valeur le début de saison de Gouiri”

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Amine Gouiri attaquant de l'OM

Absent depuis la dernière trêve internationale en raison d’une blessure contractée avec la sélection, Amine Gouiri reste pourtant dans toutes les têtes du côté de l’Olympique de Marseille. Dans l’After Foot ce vendredi soir sur RMC, Kevin Diaz a tenu à mettre en lumière le rendement du jeune attaquant, jugé trop peu reconnu.

« Nous n’avons pas assez mis en valeur le début de saison de Gouiri, qui n’a pas toujours été titulaire, mais excellent à chacune de ses entrées notamment à Metz, également contre l’AJAX et même face au PSG. Il avait été excellent face au Paris Saint Germain», a déclaré le consultant. C’est un joueur décisif et qui apporte beaucoup dans le jeu de De Zerbi

L’ancien joueur a également replacé l’attaquant marseillais dans le contexte global de la Ligue 1, où les grandes équipes, selon lui, disposent d’un noyau dur de joueurs réguliers :

« L’OM, comme le PSG, a 14/15 joueurs réguliers en Ligue 1. Malgré ses stats exceptionnelles, Greenwood ne l’est pas. »

Depuis la mise à l’écart forcée de Gouiri, l’OM reste sur une série difficile de trois défaites et un nul, confirmant l’importance du joueur dans l’équilibre offensif marseillais. Son retour, attendu pour le début d’année 2026, est déjà perçu comme un renfort majeur dans la lutte pour le podium.

