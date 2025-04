OM : “Nous, on est pas inquiets…”

La mauvaise passe se poursuit pour l’OM qui s’est une nouvelle fois incliné lourdement sur la pelouse de Monaco (3-0) et qui se met grandement en danger dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Pour Geoffrey Kondogbia, il n’y a cependant aucune raison de s’inquiéter de cette nouvelle déroute…

Rien ne va plus pour l’OM qui a subi un 5ème revers en 7 matchs et qui a vu Monaco reprendre la seconde place du classement. Présent en zone mixte après la rencontre, Geoffrey Kondogbia s’est exprimé sur le match et les perspectives de fin de championnat.

“On a encore notre destin entre nos mains”

Au micro des journalistes présents en zone mixte, l’international centrafricain a évoqué ses sentiments sur ce match tout en évoquant que l’équipe avait toujours son destin entre les mains :

“Naturellement, quand tu perds contre un concurrent direct par ce score-là , ça reste une déception. On avait beaucoup d’espoir, comme vous l’avez dit, on venait de faire une bonne semaine d’avoir bien travaillé, et malheureusement on a cette défaite, donc voilà, ça fait partie du football. Là, il faut regarder de l’avant et vite se remettre droit dans les baskets (…) La dynamique, elle est mauvaise due aux résultats récents après voilà comme j’ai dit au vu du classement, l’objectif reste le même donc on va se concentrer sur ça. C’est une question de vision, en tout cas on n’est pas inquiet, on est occupé de s’améliorer tout le temps, c’est vrai qu’on a récemment pris beaucoup de buts, mais comme je l’ai dit on a encore notre destin entre nos mains et on doit jouer les coups à fond, et on fera les comptes après. (…) Aujourd’hui, le schéma tactique nous a apporté plus de choses positives que négatives, donc je vois pas pourquoi j’aurais pas confiance dans ce schéma.”

