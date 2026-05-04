U19 OM : quatre jeunes du centre de formation en lice pour le Trophée Espoir du Football

Dans une saison agitée pour l’équipe première, l’Olympique de Marseille peut aussi regarder vers son centre de formation avec un motif de satisfaction. Quatre jeunes joueurs du club ont été nommés pour la 2e édition du Trophée Espoir du Football, organisée le 14 mai prochain au stade Vélodrome. Une présence remarquée pour l’OM, qui place plusieurs éléments de sa formation parmi les profils les plus suivis de leur génération.

Comme relayé par La Provence, Antoine Valero, Ugo Lamare El Kadmiri, Milan Leccese et Samy Bedja figurent parmi les joueurs retenus dans différentes catégories pour cette édition 2026. Deux d’entre eux, Antoine Valero et Ugo Lamare El Kadmiri, sont nommés dans la catégorie des meilleurs attaquants après une saison pleine avec les U19 Nationaux. Les deux jeunes offensifs ont chacun inscrit 14 buts cette saison sous le maillot marseillais.

Ugo Lamare El Kadmiri s’est également signalé ces dernières semaines avec une exposition plus large, puisqu’il a déjà connu deux apparitions en Ligue 1, à Lorient puis à Nantes. Un signal fort pour un joueur qui confirme sa progression dans la hiérarchie olympienne.

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Autre nom mis en avant : Milan Leccese. Le milieu de terrain marseillais, auteur d’une dizaine de passes décisives cette saison, figure parmi les huit joueurs nommés à son poste. Sa régularité et son influence dans l’animation offensive de l’OM U19 lui valent cette reconnaissance.

Enfin, Samy Bedja complète cette présence olympienne. Âgé de seulement 15 ans, le milieu franco-algérien est nommé en catégorie U17. Considéré comme l’un des profils les plus prometteurs du centre de formation, il a déjà évolué au niveau supérieur cette saison, en U19, aussi bien en championnat qu’en Gambardella.

Créé en 2025 par Foot Factory, le Trophée Espoir du Football réunit cette année plusieurs des meilleurs profils U17 et U19 du pays. La cérémonie se tiendra le 14 mai au Vélodrome, où l’OM aura donc quatre représentants à suivre de près