OM : Nouvelle réunion décisive entre les dirigeants ces prochaines heures !

Pablo Longoria a annoncé qu’il restait à l’Olympique de Marseille mais tout n’est pas arrangé en interne. L’Equipe explique qu’une réunion entre dirigeant marseillais devrait avoir lieu ce jeudi !

A quelques heures de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Brighton ce jeudi, la direction marseillaise organise une réunion. L’Equipe nous informe dans son édition du jour que plusieurs dirigeants : Pablo Longoria, Pedro Iriondo, Javier Ribalta et Stéphane Tessier se rencontreront ce jeudi pour évoquer certains sujets et probablement l’avenir de certains.

Si Pablo Longoria avait affirmé dernièrement en conférence de presse qu’il restait président de l’OM, ce n’est pas le cas de tout le monde ! Cette réunion décidera certainement de l’avenir de ces derniers, notamment Javier Ribalta qui s’est le plus écarté du club depuis les récents évènements.

Je reste président et j’ai demandé à mes avocats de porter plainte

« Je m’exprime en tant que président de l’OM, je tiens à féliciter l’équipe et le caractère montré à Amsterdam. J’ai vécu des journées compliquées. Ce qui s’est passé lundi est simplement inamissible. J’étais touché par l’élan du soutien populaire et l’affection de tous. Tous ceux qui ont compris la nécessité du changement. J’ai eu une très grande conversation avec McCourt, j’ai eu un soutien inconditionnel, cela me fait chaud au cœur. Cela me donne de l’énergie. J’ai décidé de poursuivre ma mission de président. Je serai à Paris dimanche. Je suis une personne de valeur avec des convictions, je ne peux pas me contenter de dénoncer une situation, je dois aller au bout des choses. J’ai demandé à mes avocats de porter plainte. Je ne veux pas de conflit, je veux simplement mettre fin à des modes de comportements, pour que cela ne se reproduise plus, a-t-il affirmé. On doit être en mesure de travailler dans un club de football normal. Nous avons fait beaucoup de choses depuis 2021 pour améliorer le club. je sais que tout n’est pas parfait, on a beaucoup à faire avec humilité. On doit progresser en conservant ces règles d’éthique. Je vais commencer la période la plus difficile de mon mandat de président. Je suis déterminé, à savoir faire l’OM un des meilleurs clubs européens. J’ai besoin du soutien de tous ceux qui veulent faire grandir le club. On doit sortir plus grand et finir avec toutes les pratiques que j’ai dénoncé. On doit changer les choses ensemble. Je veux élargir le débat afin que ce qui s’est passé ne soit plus accepté, ici ou ailleurs dans le monde du sport. »